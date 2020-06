Mạo danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mạo danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây mạo danh cơ quan chức năng như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, gọi điện thoại cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây gồm Đặng Thành Toại (SN 1995; trú tại Ea Drong, Buôn Hồ, Đắk Lắk), Lê Ngọc Quyền (SN 1995; trú tại An Lạc, Buôn Hồ, Đắk Lắk), Nguyễn Tấn Thắng (SN 1996; trú tại An Bình, Buôn Hồ, Đắk Lắk) và Lê Công Thái (SN 1995; trú tại An Lạc, Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, do không có tiền tiêu xài, Đặng Thành Toại đã kết nối với một số đối tượng để tiến hành mở các tài khoản ngân hàng, mục đích là để chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi kết nối, Toại đã rủ Quyền, Thắng và Thái cùng tham gia. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã đi gom các chứng minh nhân dân tại các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, sau đó làm giả chứng minh nhân dân và đi mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn, hàng chục tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng mở ra. Đây chính là các tài khoản mà nhóm đối tượng lừa đảo dùng để nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân. Các đối tượng sẽ tự xưng là nhân viên bưu điện, gọi điện cho nạn nhân thông báo có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận, liên quan đến khoản nợ ngân hàng và đã có lệnh bắt của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát. Tiếp đó, các đối tượng sẽ yêu cầu phải nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là cán bộ công an, kiểm sát viên thụ lý vụ án và dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền đó. Với thủ đoạn này, có những trường hợp nạn nhân bị lừa đến 2,2 tỷ đồng. Hiện vụ mạo danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Mạo danh CSGT chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà xe