Hơn 10 xe máy mất trộm ở phường Cổ Nhuế 1: "Trách nhiệm thuộc về công an"

Liên quan vụ hơn 10 xe máy bị mất cắp trong một tháng ở ngõ 689 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), luật sư Hoàng Tùng, đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, trách nhiệm thuộc về công an phường Cổ Nhuế 1 khi để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng trộm xe máy ở ngõ 689 Phạm Văn Đồng được camera của người dân ghi lại.

Theo đó, căn cứ theo quy định của Pháp lệnh Công an xã 2008 và Luật Công an nhân dân 2018, công an xã/phường được định nghĩa là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã/phường.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào quy định riêng về lực lượng công an phường, trong đó bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này. Tuy nhiên, công an cấp phường tương tương với công an cấp xã. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã 2008, Công an phường có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và lực lượng khác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã; Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã phối hợp hoạt động, cung cấp thông tin và thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Luật sư Hoàng Tùng.

Như vậy, việc xảy ra tình trạng mất cắp tại ngõ 689 Phạm Văn Đồng khi được người dân trình báo thuộc về trách nhiệm điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ an ninh khu vực của Công an phương quản lý địa bàn trên. Việc người dân đã trình báo về vụ việc nhiều lần với số tài sản lớn như vậy (10 chiếc xe máy) nhưng vẫn chưa nhận được thông báo tín hiệu khả quan thì cần phải đặt ra câu hỏi cho tình trạng này?.

Tuy nhiên, pháp lệnh chỉ quy định tại khoản 4 điều 23 rằng UBND các cấp “Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, mà không có chế tài cụ thể cho việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xã hội. Đây có thể coi là một trong những thiếu sót lớn trong việc đặt ra các chế tài để bảo đảm trách nhiệm trong công tác thực thi pháp luật, bảo đảm an nịnh trật tự nhân dân của địa bàn quản lý của bộ máy cơ quan công an cấp xã/phường.

Thứ hai, về hành vi phạm tội của tội phạm, đây là một trong những tội phạm xảy ra với mức độ thương xuyên và phổ biến tại hầu hết các địa phương. Hành vi này gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trật tự an ninh, đời sống xã hội của nhân dân.

Theo quy định tại điều 173, bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về Tội trộm, cắp tài sản như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ…

Như vậy, cần điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng thực hiện trộm cắp tài sản, xác định mức độ phạm tội để áp dụng mức hình phạt thích đáng cho hành vi trên.