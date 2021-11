Hơn 10 xe máy mất trộm ở phường Cổ Nhuế 1: "Công an ở đâu"?

Theo phản ánh của người dân tại ngõ 689 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), gần một tháng qua, nhiều hộ gia đình sinh sống trong ngõ liên tiếp bị các đối tượng trộm cắp xe máy với cách thức táo tợn và liều lĩnh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 10 chiếc xe máy bị đánh cắp và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nghi phạm mặc dù đã trình báo nhiều lần.

Ông Vũ Minh Sơn, nạn nhân bị mất xe máy bức xúc: “Chỉ trong một tháng, gia đình đã bị mất 2 chiếc xe máy. Mặc dù những chiếc xe luôn được để trong nhà, khóa chặt cửa, thậm chí là dựng hàng rào sát xung quanh nhưng vẫn bị các đối tượng cắt khóa cuỗm xe”.

Đối tượng trộm cắp xe máy tại ngõ 689 được camera người dân ghi lại.

Dù gia đình ông Sơn đã trình báo công an phường Cổ Nhuế 1 nhưng đến nay vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan truy tìm được hung thủ và tài sản mất cắp.

“Ngõ 689 Phạm Văn Đồng là ngõ cụt, lối ra vào độc đạo nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh rình rập và thực hiện hành vi trộm cắp. Việc để xảy ra liên tiếp các vụ mất trộm tài sản, xe máy đang cho thấy tình hình an ninh trật tự tại phường Cổ Nhuế 1 có vấn đề, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để chấn chỉnh, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nơi đây” – ông Sơn cho biết.

Thông tin với báo chí, trung tá Dương Văn Thuận, Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, những vụ mất cắp xe máy là do người dân để ngoài đường, không trông giữ và hiện Công an phường đã chỉ đạo tổ dân phố tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Luật sư Phạm Thanh Bình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, cơ quan công an phải có trách nhiệm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật...

Đối với tình trạng mất cắp xe máy trên tại phường Cổ Nhuế 1, sau khi nhận tin trình báo, cơ quan công an có trách nhiệm truy tìm kẻ phạm tội, thu hồi tài sản cho nhân dân. Người bị mất tài sản không có nghĩa vụ phải trả thù lao cho công an để họ truy tìm tội phạm và thu hồi tài sản cho họ.

“Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ của công an phường, xã. Do đó, nếu để xảy ra tình hình an ninh trật tự bất ổn, phức tạp thì người đứng đầu đơn vị cần phải chịu trách nhiệm và nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình hình an ninh trên địa bàn” – luật sư Bình nêu quan điểm.

