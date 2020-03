Hẹn nhau hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn chơi game trên mạng xã hội mà Quân hẹn nhóm đối thủ hỗn chiến. Khi Quân cùng đồng bọn thủ hung khí đi tới điểm hẹn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 8/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ngăn chặn 1 vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng.

Theo đó, tối 6/3, Công an TP.Biên Hoà nhận được tin báo từ nhân dân có 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí hẹn nhau hỗn chiến ở khu vực.

Nhiều trinh sát công an tiến hành tuần tra phát hiện nhóm thanh niên 5 người tụ tập ở KP.5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà cùng nhiều hung khí, dao tự chế. Công an đã đưa nhóm về trụ sở để làm việc.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Bước đầu, các đối tượng khai tên là Trần Thanh Quân (17 tuổi), Nguyễn Minh Hạnh (18 tuổi), Phạm Thanh Bình (16 tuổi), Đặng Tiến Đạt (18 tuổi), Trần Trung Kiên (18 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hoà).

Quân có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quá trình chơi game tại phường An Bình. Sau đó, Quân lên mạng hẹn với nhóm này để nói chuyện.

Quân gọi cho 4 người bạn chuẩn bị hung khí tự chế chuẩn bị đi gặp nhóm đối thủ để hỗn chiến thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, tối 7/2, qua hệ thống camera an ninh, Công an phường Trảng Dài phát hiện có nhóm khoảng trên 10 đối tượng mang theo dao lê, mã tấu di chuyển trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Trảng Dài.

Tang vật thu giữ.

Lúc này, Công an phường Trảng Dài đã báo cho Công an TP.Biên Hòa để phối với Công an phường Tân Phong, phường Trung Dũng tiến hành ngăn chặn kịp thời và bắt giữ nhóm đối tượng.

Công an đã bắt giữ được 9 đối tượng, thu giữ 5 dao lê mã tấu. Các đối tượng khai đang chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm khác tại TP Biên Hòa.