Hải Dương: Hơn trăm tấn cá lồng chết bất thường nổi trắng sông Thái Bình

Theo các hộ dân nuôi cá lồng tại thôn Chí Linh 1 (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh) phản ánh đến PV Kiến Thức, vào khoảng 18h tối ngày 6/3, hàng chục lồng nuôi cá của các hộ dân xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Đến sáng ngày 7/3, cá chết với số lượng lớn nổi trắng các lồng nuôi cá trên sông Thái Bình của các hộ dân. Thống kê đến chiều 7/3, đã có hơn chục hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng cá chết lên đến hơn 100 tấn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho các hộ dân. Khu nuôi cá hộ ông Nguyễn Ngọc Vinh (xã Nhân Huệ) có 17 lồng nuôi cá thì đa số đều có tình trạng cá chết hàng loạt tại các lồng. Theo người nhà ông Vinh, các lồng cá lăng của gia đình khoảng 70 đến 80 tấn nên số lượng cá chết là rất lớn, ước tính khoảng 50 tấn. Đồng thời cho biết, nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt rất có thể do nguồn nước sông bị ô nhiễm do hoạt động xả thải công nghiệp. Bởi chiều ngày 6/3, gia đình phát hiện một dòng nước đen, mùi khó chịu chảy qua khu vực nuôi cá. Đến tối cùng ngày, cá có hiện tượng bất thường, sau đó chết hàng loạt. Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, số cá trắm còn lại trong lồng, gia đình buộc phải bán cho thương lái dù giá không được cao như ngày thường. Ngay khi xảy ra sự việc trên, UBND xã Nhân Huệ đã xuống nắm bắt tình hình. Các cơ quan chức năng của TP Chí Linh, Sở NN&PTNT Hải Dương, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT Hải Dương), công an môi trường cũng cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ Nguyễn Văn Đản cho biết, khoảng 100 tấn cá lồng của hàng chục hộ dân đã bị chết, thiệt hại rất lớn. Ông Đản cho hay, hiện người dân nghi nguồn nước bị ô nhiễm do xả thải nhưng hiện nay các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân. Xác cá chết được người dân vớt lên bè. Cá chết xếp thành đống. Chủ yếu là cá lăng. Thiệt hại là rất lớn vì hiện cá nuôi lồng này sắp đến kỳ thu hoạch. Người dân bơm xục nước nhưng cũng không thể cứu được cá. Mỗi con cá có trọng lượng từ 4 đến 5kg. Trước đó, năm 2018 cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực này và thượng nguồn sông Kinh Thầy với khoảng 400 tấn cá các loại. Tháng 3/2019, cũng tại khu vực các sông này đã xuất hiện những luồng nước đen khiến cá chết rải rác. Xã Nhân Huệ hiện có 20 hộ nuôi với tổng số 250 lồng cá trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy qua địa bàn. Những người nuôi cá lồng mong muốn, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường trên và có biện pháp xử lý nếu có cá nhân, công ty nào xả thải.

