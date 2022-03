Hậu vụ tai nạn tại Cửa Đại: Các Bộ, ngành phải làm những gì?

Vụ tai nạn giao tại Cửa Đại xảy ra ngày 26/2 tại tuyến Hội An – Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã khiến 17 người chết và 22 người bị thương.



Quan trắc thời tiết

Để bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa, ngăn ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như ở Quảng Nam vừa qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) cho rằng các chủ công trình tổ chức quan trắc chuyên dùng trong giao thông vận tải và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn theo Quy định của Luật Khí tượng thủy văn và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn đường thủy tại Cửa Đại.

Về lĩnh vực giao thông, UBATGTQG đề nghị các các vụ đường thủy nội địa kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến khi phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc điều khiện thời tiết không đảm bảo. Gắn trách nhiệm của cảng vụ nếu xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện thuỷ không đảm bảo an toàn, chở quá số người hoặc điều kiện thời tiết không đảm bảo khi xuất bến.

UBATGTQG cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ bổ sung quy định các cảng, bến phục vụ tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo phải quan trắc khí tượng thuỷ văn theo quy định tại Luật Khí tượng thuỷ văn .

Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn và hệ thống dự báo khí tượng thủy văn từ Trung ương đến địa phương tăng tần suất bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; tăng cường dự báo và cảnh báo chuyên đề phục vụ hoạt động giao thông vận tải tại các địa phương có hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo và hướng dẫn việc sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên phạm vi cả nước.

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Để đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra các tai nạn đáng tiếc, UBATGTQG đề nghị cũng đề nghị các cảng vụ đường thuỷ nội địa tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa; kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện. Lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, Ban tổ chức Lễ hội Xuân tăng cường kiểm tra hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến hành khách, đặc biệt là các bến tàu, phương tiện thuỷ phục vụ du lịch, lễ hội.

Các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo trên toàn quốc; xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các bất cập và sai phạm.

UBATGTQG cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường thannh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa. Trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các cảng, bến thuỷ có tổ chức hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách từ bờ ra đảo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cảng, bến cảng, bến kinh doanh vận tải khách du lịch không phép, để phương tiện không đủ điều kiện khai thác vận tải, không đảm bảo an toàn hoạt động trong phạm vi cảng, bến; không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định.