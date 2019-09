Hàng nghìn học sinh hào hứng khi được CSGT đến trường tuyên truyền luật

(Kiến Thức) - Chiều ngày 18/9, tại trường THPT Bắc Thăng Long, thuộc huyện Đông Anh, hàng nghìn học sinh đã tham gia trương trình "tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông" với mục đích nâng cao kiến thức về giao thông.

Căn cứ vào kế hoạch phối hợp số 265/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 28/8/2019 giữa Công an TP Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc "Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành Phố năm học 2019 - 2020; Phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2019-2020.

Ngày 18/9, Công an huyện Đông Anh đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giảng dạy kĩ năng điều khiển phương tiện và phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh.

Hàng nghìn học sinh trường THPT Bắc Thăng Long đang học kĩ năng về an toàn giao thông. Trao đổi với PV Kiến Thức , đại úy Hoàng Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT - TT, Công an huyện Đông Anh cho biết, trên địa bàn TP Hà Nội nói chung, địa bàn huyện Đông Anh nói riêng, trong thời gian những năm gần đây do tình hình kinh tế phát triển, đô thị hóa. Kéo theo đó, nhiều học sinh điều khiển xe máy đạp điện, xe máy điện, mô tô dưới 50cm3 chiếm khoảng 95% đối với học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT-TT Công an huyện Đông Anh. Đại úy Tuấn còn cho biết thêm, tính từ đầu năm 2019 đến nay CA Đông Anh đã làm đăng ký xe cho mô tô dưới 50 cm3 khoảng 1.500 trường hợp, xe máy điện khoảng 200 trường hợp. Theo quy định của pháp luật thì xe mô tô 50 cm3, xe máy điện, xe đạp điện không cần phải đang ký có giấy phép lái xe dẫn đến tình trạng các em học sinh tham gia giao thông không nắm rõ về luật giao thông đường bộ gây mất an toàn giao thông trên địa bàn. "Trong thời gian sắp tới, Đội CSGT-TT Công an huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền tất về an toàn giao thông tất cả các trường học trên địa bàn. Cùng với đó sẽ tăng cường xử phạt nghiêm khắc đối với những trên địa bàn vi phạm luật giao thông. Nhằm góp phần đảm bảo cũng như giảm thiểu TNGT trên địa bàn huyện Đông Anh", Đại úy Tuấn nhấn mạnh. Cũng theo Đại úy Tuấn, trước tình hình trên, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các Trường THPT trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm truyền đạt những nội dung cơ bản về trật tự, an toàn giao thông. >>> Xem thêm video: Một học sinh Trường THPT Pleiku vị đâm tử vong