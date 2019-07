QL5 lại xảy ra tai nạn: Container bị biến dạng khi đâm xe chở cọc bê tông

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa cho biết, rạng sáng 24/7 trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiếp tục xảy ra tai nạn khi một xe container đã va chạm với một xe chở cọc bê tông.



Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào sáng 24/7 chỉ cách hiện trường vụ xe tải đâm 5 người chết chỉ vài trăm mét.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 6h sáng 24/7, xe container (chưa rõ biển số) chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội trên Quốc lộ 5, khi đến đoạn qua xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) thì tông vào xe đầu kéo chở cột bê tông. Cú tông mạnh khiến phần cabin xe container bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT kịp thời đến hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường, giải tỏa ách tắc giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 23/7, QL5 đoan qua huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 04h30' ngày 23/7/2019, tại Km63+500, tuyến QL 5, địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe ôtô BKS 29B-159.29 do anh Đào Đức Nam (SN 1986, trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra va chạm với ông Đ.Q.H (SN 1938, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) đang đi bộ dắt xe đạp qua đường từ lối mở giữa 2 chiều đường xe cơ giới sang cổng làng Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Hậu quả vụ tai nạn đã làm ông H tử vong tại hiện trường.

Tiếp đó, vào khoảng 5h30' ngày 23/7/2019, tại Km 61+800, tuyến QL 5, địa bàn xã Lai Vu, huyện Kim Thành, xe ô tô đầu kéo BKS 15R-01085, kéo rơ-mooc 16H-3598, do anh Phạm Đức Ngạn, sinh năm 1990, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 34L-7671 do anh L.V.H, SN 1976, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương điều khiển hành trình từ lối mở thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu ra QL 5 đang sang đường.

Sau đó, xe ô tô 34L-7671 tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 20C-030.61, kéo rơ-mooc 20R-002.43, do Trương Đình Mạnh, SN 1981, trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên điều khiển hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 xe ô tô bị hư hỏng, anh H bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Đến khoảng 6h00 ngày 23/7/2019, tại Km 63+500, tuyến QL 5 địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe ôtô BKS 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (địa chỉ tại 12/21 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), do H.V.H, SN 1993, trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa (là người dân tộc Mường) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, trên xe chở các thùng đựng nước đóng chai, đã xảy ra va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình, đè lên một số người đi bộ và đi xe môtô đang đứng chờ qua đường.

Trước đó, ngày 23/7, một xe tải đâm vào những người đang đợi sang đường khiến 5 người tử vong.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong là: Đ.Q.T, SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; T.M.K, SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.Q.H, SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.V.H, SN 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương; H.T.E, SN 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và 02 người bị thương là: N.V.T, SN 1987, trú tại TP Hải Dương và L.V.M, SN 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Xe ô tô và một số xe mô tô bị hư hỏng.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu lái xe H.V.H khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan Công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người H.V.H và cho kết quả âm tính.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT khu vực hiện trường xảy ra các vụ TNGT.