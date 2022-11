Hải Phòng: “Tóm gọn” ba đối tượng truy nã nguy hiểm trong một ngày

Khoảng 1h45’ ngày 24/11/2022, tổ công tác của Đội do Trung tá Khúc Thanh Tuấn - Đội trưởng chỉ huy đã bắt Phạm Văn Tuyến, sinh 1966, quê quán: thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT-CATP về tội Giết người khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Cách đây hơn 32 năm, ngày 21/3/1990, do bênh bạn, Tuyến đã dùng hung khí sắc nhọn chém vào mặt anh Đỗ Văn Hải, ở thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão làm anh này bị thương, ngã xuống ao chết. Sau khi gây án, Tuyến bỏ trốn một mạch từ đó đến nay.

Dẫn giải các đối tượng xuống sân bay Cát Bi, Hải Phòng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Quý Mão 2023, Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất Giám đốc CATP xác lập Chuyên án 1122B, và đã truy bắt được kẻ giết người chui lủi trốn tránh pháp luật suốt hơn 3 thập kỷ về quy án.

Tiếp đó, vào hồi 22h cùng ngày, tổ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CA TP HCM bắt gọn Vũ Quốc Tuấn , sinh 2004, ĐKNKTT thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương tại khu chung cư Thủy Lợi 4, phường 26, quận Bình Thạnh. Đây là đối tượng có hành vi tụ tập đồng bọn đi xe máy có tốc độ cao trên đường, khi xảy ra va chạm đã cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau. Vũ Quốc Tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT-CATP, Công an quận Kiến An, Công an quận Hồng Bàng đều ra Quyết định truy nã đối tượng về các tội Cố ý gây thương tích, Gây rối TTCC.

Cũng trong ngày 24/11, tổ công tác đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Vương, sinh 1992, ĐKNKTT thôn Hậu Đông, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo đang bỏ trốn vào làm công nhân ở phường Trảng Bom, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra đầu thú.

Trước đó, vào tháng 4/2022, do túng tiền tiêu, Vương đã mượn xe máy của bạn đem cắm lấy 20 triệu đồng rồi biệt tích khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Vương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được các trinh sát giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Vương đã đến Công an phường sở tại trình diện.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải 3 đối tượng Vũ Quốc Tuấn, Phạm Văn Tuyến và Nguyễn Văn Vương về Hải Phòng.

