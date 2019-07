Hành trình triệt phá hai đường dây lô đề khủng ở Đắk Lắk

Trưa 7/7, theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.



Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (người đội mũ) trực tiếp tham gia đột kích.

Trước đó, tối 5/7, đích thân đại tá Vũ Hông Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp tham gia và chỉ huy 100 chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an tổ chức đột kích, tấn công 24 địa điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nhiều đối tượng bị tạm giữ để làm rõ hành vi đánh bạc.

Qua khai thác nhanh, công an đã lập tức đột kích, khám xét thêm 3 điểm khác có liên quan.

Tại thời điểm đột kích, công an đã thu giữ nhiều phơi đề, tiền bạc cùng các phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Trong quá trình triển khai công tác, một số đối tượng và thân nhân đối tượng đã có các hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, các đối tượng đều đã bị các lực lượng chức năng trấn áp kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình.

Khi bị đột kích, các đối tượng đã đem các phơi đề ngâm nước, nhưng lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức xác lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc này.