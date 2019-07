Vụ sát hại nữ sinh 19 tuổi: Nghi phạm là người yêu cũ

Khi công an tiến hành khám xét phòng của T. thì người này đã dọn phòng và rời đi đâu không rõ. Qua trích xuất camera an ninh trong khu vực, xác định vào thời điểm xảy ra vụ việc, T. có vào phòng nạn nhân rồi sau đó lấy xe máy rời đi khỏi nhà. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. (ảnh: SGGP)./.