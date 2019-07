Cận cảnh dân Yên Bái kéo nhau lên rừng đào đá quý rồi thất vọng bỏ về

Từ một tin đồn có một người ở huyện Lục Yên (Yên Bái) tìm được viên đá trên rừng to bằng ngón tay và bán với giá 5 tỷ đồng, rất người dân đã đổ xô lên rừng thuộc xã Liễu Đô để tìm đá mong đổi đời. Theo báo cáo của huyện Lục Yên, khu vực người dân tập trung đào bới đá quý là khu vực núi đá (bãi Bưởi), thuộc thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Ngày 01/7 vừa qua, qua kiểm tra của lực lượng công an, phát hiện có khoảng 150 người dân đang có hành vi đào bới, khai thác đá quý trái phép bằng các công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng... Người dân đào bới chủ yếu ở các khe đá, gốc cây to, các hố sâu và không có trang bị bảo hộ nên rất nguy hiểm đến tính mạng vì khả năng sạt cao. UBND huyện Lục Yên sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành gồm Công an, Kiểm lâm, Tài nguyên và Môi trường... triển khai 3 chốt chặn không để người dân lên núi đào bới đá quý trái phép. Ngày 7/7, ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (Yên Bái) xác nhận trên địa bàn xảy ra tình trạng cả nghìn người kéo lên núi ở xã Liễu Đô để đào bới đá quý. Trong số này có cả cán bộ, công chức hiếu kỳ đến để xem. Nhiều người lên núi đào đá kéo theo nhiều dịch vụ. Khu vực người dân đào đá quý ở trên đỉnh núi, mất khoảng 2 tiếng di chuyển bằng xe máy để di chuyển. Người lên núi chủ yếu đi người không hoặc mang theo một chiếc thuổng ngắn, không có máy móc hỗ trợ. Ông Hoàng Công Lệnh - Bí thư Đảng ủy xã Liễu Đô cho biết trước đây có người ở xã tìm được đá xanh quý, tuy nhiên rất hiếm khi. Giá trị của đá cũng chỉ khoảng vài triệu đồng chứ không như đồn thổi là "đá bằng ngón tay giá 5 tỷ đồng". UBND huyện cho biết vẫn đang duy trì lực lượng công an xã, công an huyện có mặt thường trực mỗi ngày để tiếp tục làm công tác tuyên truyền đối với người dân, ngăn chặn các lối mòn từ chân núi đi lên, dự kiến một vài ngày nữa sẽ chấm dứt tình trạng trên. Đoàn người đổ xô đến bãi đá Bưởi mong được đổi đời như người trong tin đồn có cả học sinh, phụ nữ và người già. Bỏ công sức và thời gian một hay vài ngày song không ai tìm được đá quý mà toàn thấy đá sỉ nên thất vọng ra về, để lại bãi chiến trường là đất bị cày xới, cây cối bị chặt phá.Những năm đầu thập niên 90, Lục Yên từng được biết đến là thủ phủ của đá quý. Cơn sốt đá đỏ diễn ra ở thời điểm đó đã gây biết bao hệ lụy, nhiều người đã từng đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Video: Người dân đổ xô đi tìm đá quý.

