Điểm tên những Ủy viên Trung ương từng bị kỷ luật gây xôn xao

1. Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh: Mới đây, tại kỳ họp thứ 37 từ ngày 2 đến 4/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.



Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền.



Vi phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh.



2. Cựu Bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng: Tại kỳ họp thứ 14, tháng 4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Đinh La Thăng thời kỳ còn công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là rất nghiêm trọng.

Ngày 7/5/2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng khi đó đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, với tỷ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.

Ngày 10/5/2017, ông Thăng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng theo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cùng ngày của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, thông qua nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Thăng.



Tới 9/5/2018, tại Hội nghị Trung ương 7, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Tháng 9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh (SN 1976, quê ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) liên quan đến bằng cấp, chỉ đạo nhân sự, sử dụng xe, nhà của doanh nghiệp là nghiêm trọng.

Ngày 6/10/2017, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành TƯ Đảng quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Xuân Anh; đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII.

Theo Ban Chấp hành T.Ư, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh được nhận định là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 4. Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang: Ngày 26/12/2018, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Trước đó, tại hai kỳ họp thứ 31 (từ ngày 12 đến 14/11/2018) và 32 (từ ngày 3 đến 6/12/2018), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, trong đó có liên quan đến Dự án khu đô thị Thủ Thiêm. 5. Ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Tháng 3/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, các vi phạm của ông Trần Quốc Cường (SN 1969, quê Nam Định) trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an là nghiêm trọng. Ngày 12/4/2018, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục 5 (Bộ Công an). 6. Nguyên Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang: Bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm liên quan Formosa Hà Tĩnh. 7. Ông Vũ Huy Hoàng – bị kỷ luật cách chức bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và xóa tư cách Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương 2011-2016 do có vi phạm liên quan bổ nhiệm con trai và bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh 8. Ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do có vi phạm ký bổ nhiệm 30 trường hợp không đạt chuẩn. 9. Ông Phạm Văn Vọng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2010-2015) do vi phạm bổ nhiệm, quản lý đầu tư dự án, sử dụng đất. 10. Ông Nguyễn Văn Thiện – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bị cảnh cáo vi phạm bổ nhiệm cán bộ liên quan cảng Quy Nhơn 11. Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương bị cảnh cáo liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh 12. Ông Huỳnh Minh Chắc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (2010-2015) bị cảnh cáo do có vi phạm liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh. 13. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Ngày 21/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định. 14. Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Ngày 19/6/2019, Ban bí thư đã kỷ luật cảnh cáo Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân…

1. Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh: Mới đây, tại kỳ họp thứ 37 từ ngày 2 đến 4/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.



Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền.



Vi phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh.



2. Cựu Bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng: Tại kỳ họp thứ 14, tháng 4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Đinh La Thăng thời kỳ còn công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là rất nghiêm trọng.

Ngày 7/5/2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng khi đó đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, với tỷ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.

Ngày 10/5/2017, ông Thăng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng theo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cùng ngày của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, thông qua nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Thăng.



Tới 9/5/2018, tại Hội nghị Trung ương 7, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Tháng 9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh (SN 1976, quê ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) liên quan đến bằng cấp, chỉ đạo nhân sự, sử dụng xe, nhà của doanh nghiệp là nghiêm trọng.

Ngày 6/10/2017, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành TƯ Đảng quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Xuân Anh; đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII.

Theo Ban Chấp hành T.Ư, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh được nhận định là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 4. Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang: Ngày 26/12/2018, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Trước đó, tại hai kỳ họp thứ 31 (từ ngày 12 đến 14/11/2018) và 32 (từ ngày 3 đến 6/12/2018), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, trong đó có liên quan đến Dự án khu đô thị Thủ Thiêm. 5. Ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Tháng 3/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, các vi phạm của ông Trần Quốc Cường (SN 1969, quê Nam Định) trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an là nghiêm trọng. Ngày 12/4/2018, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục 5 (Bộ Công an). 6. Nguyên Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang: Bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm liên quan Formosa Hà Tĩnh. 7. Ông Vũ Huy Hoàng – bị kỷ luật cách chức bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và xóa tư cách Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương 2011-2016 do có vi phạm liên quan bổ nhiệm con trai và bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh 8. Ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do có vi phạm ký bổ nhiệm 30 trường hợp không đạt chuẩn. 9. Ông Phạm Văn Vọng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2010-2015) do vi phạm bổ nhiệm, quản lý đầu tư dự án, sử dụng đất. 10. Ông Nguyễn Văn Thiện – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bị cảnh cáo vi phạm bổ nhiệm cán bộ liên quan cảng Quy Nhơn 11. Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương bị cảnh cáo liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh 12. Ông Huỳnh Minh Chắc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (2010-2015) bị cảnh cáo do có vi phạm liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh. 13. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Ngày 21/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định. 14. Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Ngày 19/6/2019, Ban bí thư đã kỷ luật cảnh cáo Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân…