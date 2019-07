Vụ nữ sinh 19 tuổi bị sát hại dã man ở Sài Gòn: Bạn bè khóc thương

Sáng 8/7, Công an quận Bình Thạnh cho biết vẫn đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ nghi án chị Phạm Trần T.U. (19 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP HCM) bị sát hại tại căn nhà cho thuê trọ trong con hẻm 325, phường 15, quận Bình Thạnh (TP HCM).

Nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt giữ nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi. Hung thủ tên là P.Q.T. - từng có mối quan hệ với nữ sinh Q. Hiện công an đang lấy lời khai làm rõ động cơ gây án của đối tượng.