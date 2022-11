Hải Phòng: Bắt đối tượng truy nã từng 6 lần vào tù

Khoảng 7h ngày 18/11, tổ công tác của Công an phường Lãm Hà, quận Kiến An (TP Hải Phòng) gồm Đại úy Vũ Đức Mạnh và Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn trong khi tuần tra chốt điểm trên địa bàn đã bắt đối tượng Phạm Văn Hòa, sinh 1971, ở số 83 Phan Trứ, tổ 7, phường Lãm Hà, đang bị Công an quận Kiến An ra lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản ” vào ngày 25-2-2022.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa thời điểm bị bắt giữ. Trước đó, vào ngày 25/11/2021, Phạm Văn Hòa đã cùng Vũ Tiến Dũng, sinh 1980, ở phường Bắc Sơn, Kiến An cắt khóa, trộm cắp xe máy Exciter của người dân trên địa bàn phường. Sau đó, đối tượng Vũ Tiến Dũng đã bị Công an quận Kiến An bắt, thu giữ chiếc xe tang vật, còn Nguyễn Văn Hòa bỏ trốn.



Do không nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Văn Hòa đã từng 6 lần vào tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Năm 1992, Hòa bị TAND TP Hải Phòng kết án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mãn hạn tù về quê, Hòa không tu chí làm ăn mà tiếp tục nhúng chàm, bị TAND quận Dương Kinh phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Năm 2004, Hòa tiếp tục ghi vào lý lịch với mức án 27 tháng tù của TAND quận Kiến An về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 2009, Hòa tiếp tục đứng trước vành móng ngựa của TAND quận Kiến An, lĩnh 42 tháng tù cùng về tội danh trên.

Sau khi trả án, Hòa tiếp tục dạt nhà lên thành phố Lào Cai để trộm cắp.

Năm 2014, Hòa bị TAND thành phố Lào Cai phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 2018 là lần thứ 6 Hòa vào tù, bị TAND quận Dương Kinh phạt 30 tháng tù cùng về tội danh trên. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ra tù Hòa kết bạn với Vũ Tiến Dũng, là kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, rủ nhau đi rình rò trộm cắp tài sản để bán lấy tiền ăn tiêu và tiếp tục đẩy cuộc đời mình vào cảnh tù tội.

Hiện, Công an phường Lãm Hà đã bàn giao đối tượng Hòa đến công an quận Kiến An để điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.