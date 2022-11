Hải Phòng: Kịp thời cứu người phụ nữ định nhảy cầu Bính tự tử

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 22/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Bính, Tổ công tác CSTT - CAP Thượng Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) do Trung úy Nguyễn Thế Duy làm tổ trưởng đã phát hiện một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đang đứng bám trên thành cầu, có biểu hiện không bình thường.

Tổ công tác đã đưa người phụ nữ có ý định quyên sinh về an toàn. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận tìm hiểu sự việc, khuyên giải và đưa chị về trụ sở Công an phường, đồng thời kết hợp tìm người thân.



Ít phút sau, bà T.T.T., ở phố Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) đã đến công an phường Thượng Lý nhận thân nhân và gửi lời cảm ơn CBCS Công an phường Thượng Lý đã kịp thời cứu giúp cháu gái bà là chị N.V.T., sinh năm 1987, trú tại quận Ngô Quyền. Do có mâu thuẫn trong gia đình nên chị N.V.T nảy sinh ý định nhảy cầu, nhưng đã được Tổ công tác CSTT Công an phường Thượng Lý khuyên giải kịp thời, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.