Hải Dương: ổ dịch quán karaoke Điểm Hẹn 11 ca dương tính COVID-9

Tối ngày 18/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày, ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới liên quan ổ dịch quán karaoke Điểm Hẹn (xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, Hải Dương). Tổng số ca tại ổ dịch này đến nay là 11 ca mắc.



Trước đó, liên quan quán karaoke Điểm Hẹn, tối ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành tuần tra thấy quán karaoke Điểm Hẹn tại xã Tuấn Việt do bà Vũ Thị Hoa làm chủ không tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các đối tượng hát và sử dụng ma túy tại phòng số 10, quán karaoke Điểm Hẹn.

Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện có 4 phòng đang hát với tổng số 20 người. Trong đó, tại phòng hát số 4 và phòng số 10 có 10 người (5 nam, 5 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine. Tại hai phòng hát này, lực lượng công an thu giữ mỗi phòng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và số ma túy còn lại chưa sử dụng hết.

Ngoài ra, Công an huyện phát hiện tại phòng nhân viên có 19 khách hát, 1 quản lý quán. Tất cả 39 khách hát và nhân viên quán đều được triệu tập về trụ sở Công an huyện làm việc. Các trường hợp có mặt tại quán đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Công an huyện Kim Thành đang củng cố hồ sơ để giải quyết vụ việc và xác minh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan.

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, ngày 18/1. Hải Dương có 303 ca mắc mới COVID-19, 1 ca bệnh tử vong, 212 bệnh nhân được ra viện, hiện còn 2.665 bệnh nhân đang điều trị.

