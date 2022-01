Hành trình phá án: Cái chết bí ẩn của người đàn bà giữa nhà hoang

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/12/2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tá hoả khi phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, sống đơn thân) tử vong tại nhà riêng. Nhận được tin báo Công an thị trấn Phan Rí Cửa triển khai lực lượng xuống hiện trường để xác minh thông tin năm tình hình đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt để giữ nguyên các dấu vết nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân nữ giới là căn nhà cấp 4 nằm giữa cánh đồng hoang tách biệt với khu dân cư đông đúc của thị trấn Phan Rí Cửa. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân tử vong ở gần cửa ra vào trong trạng thái nằm ngửa trên đệm ở đầu có nhiều vết thương nghi do vật gây ra, ở cổ có 1 vết bầm tím nhiều khả năng đây là nguyên nhân gây tử vong. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định khoảng từ 0h đến 1h sáng ngày 30/11. Ngoài ra hiện trường có dấu hiệu giằng co nhiều vết máu. Cơ quan Công an xác định nạn nhân bị giết, tài sản cá nhân trên người bị mất. Nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án điều tra làm rõ, bắt giữ hung thủ gây án. Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án, phân công chỉ huy các lực lượng, đơn vị trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia là những điều tra viên, trinh viên và cảnh sát khu vực có nhiều kinh nghiệm để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch đấu tranh chuyên án. Qua rà soát, Ban chuyên án đã lên danh sách đưa trên 100 đối tượng vào diện nghi vấn để tập trung xác minh làm rõ. Qua sàng lọc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, Lê Thị Chanh (SN 1972, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (Thừa Thiên-Huế) có mối quan hệ quen biết với nạn nhân thông qua cậu ruột là ông Mai Văn Chín là đối tượng có nhiều khả năng gây án. Trên cơ sở các căn cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 12 ngày điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Lê Thị Chanh khi đang thuê nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Lê Thị Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào đêm ngày 30/11/2020, Lê Thị Chanh tới ngủ nhà bà Lan, vào khoảng 11 giờ, sau khi bà Lan ngủ say, Chanh đã sử dụng cây chày đánh liên tục vào đầu, dùng tay bóp cổ, rồi dùng gối đè lên mặt. Sau đó, Chanh đã lấy đồ trang sức trên người nạn nhân gồm hai chiếc nhẫn, bộ còng xi men 7 chiếc, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai; tẩy xóa dấu vết hiện trường rồi ra ngoài bắt xe bỏ trốn vào TP HCM. Sau khi bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ hai sợi dây chuyền vàng mà Chanh đã đem cầm thế với số tiền 15 triệu đồng và một chiếc nhẫn Chanh đã cho người tình. Quá trình điều tra, Ban chuyên án cũng đã xác định Lê Thị Chanh là đối tượng ham mê cờ bạc, không có tiền, thấy trên người nạn nhân có đeo nhiều đồ trang sức nên nảy ý định giết người cướp tài sản. Ngoài ra, trên người Chanh còn thủ sẵn một con dao, qua đấu tranh khai thác Chanh khai nhận có ý định giết lễ tân khách sạn tại nơi Chanh thuê nghỉ ở TP HCM để lấy tiền. Ngày 28/12/2021, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Chanh mức án tù chung thân về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân. Ngoài ra, Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 230 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

