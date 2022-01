Hành trình phá án: Vừa quan hệ xong gã trai giết luôn bạn gái

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/4/2016, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện U Minh có vụ một phụ nữ tử vong ở nhà trọ N. (xã Khánh An, huyện U Minh) lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các phòng ban xuống nơi xảy ra sự việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi truy tìm nghi phạm. Qua dấu vết tại hiện trường, lực lượng Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và đặc biệt đối tượng tình nghi nhất là người thanh niên thuê phòng trọ cùng có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết, dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được nạn nhân là chị Phan Tuyết Hương (28 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), Công an đã liên hệ gia đình nạn nhân. Khi người thân đến nhận dạng thi thể, xác định đúng người thân mình và cho biết trang sức đeo trên người nạn nhân không mất, chỉ mất chiếc xe máy mang biển số 69N - 19.500. Tối 16/4/2016, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy trên ở quán cà phê cách đó hơn 10km mà chủ quán nói có người vào gửi xe đi công việc nhưng chưa thấy quay lại lấy, Công an xác định chiếc xe máy này giống chiếc xe mà nạn nhân đã bị mất. Từ chiếc xe máy trên, Cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng và đến khoảng 18h ngày 17/8/2016, nghi can Lưu Văn Suôl (43 tuổi, ở ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Suôl khai nhận có yêu đương với Phan Tuyết Hương từ trước. Chị Hương nói chưa có chồng, chưa có người yêu nhưng sau đó Lưu Văn Suôl phát hiện Hương có chồng làm ngư phủ, có con riêng nên đã đem lòng thù hận. Trước đó, Lưu Văn Suôl chủ động ly hôn với vợ của mình. Khoảng 8h ngày 16/4/2016, Hương đến nhà trọ Đồng Nai thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau lấy phòng, Suôl đi xe ôm từ ấp 12, xã Khánh Lâm đến và cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, Suôl nhắc lại khoản tiền từng đưa cho Hương và đề nghị Hương đưa 13 triệu đồng để trả nợ rồi đường ai nấy đi thì bị Hương nói ngang, không chịu trả. Tức giận, Suôl tát vào mặt Hương gục xuống nệm và bóp cổ đến chết. Suôl lấy xe gắn máy biển số 69N1- 19.500 và hơn 1 triệu đồng của chị Hương. Lưu Văn Suôl mang chiếc xe gắn máy gửi quán cà phê ở ấp 10, xã Khánh An và trở về quê ở ấp 12, xã Khánh Lâm (U Minh) rồi sau đó bị bắt giữ. Ngày 18/4/2016, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Lưu Văn Suôl về hành vi Giết người và Cướp tài sản >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

