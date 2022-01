Hành trình phá án: Tưởng heo chết dưới hồ nước đến gần thì tá hỏa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/1/2021, khi đi kéo vó, một người dân bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, Sơn La vướng phải chiếc bao tải dứa chứa một vật thể lạ giống như con heo chết, khi ngó vào xem mới bàng hoàng phát hiện đó là thi thể người đang phân hủy liền báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, quyết tâm phá vụ án sớm nhất có thể để đảm bảo ổn định tình hình dư luận. Kiểm tra sơ bộ, lực lượng Kỹ thuật hình sự phát hiện trong bao tải dứa một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, cao khoảng 1m50, độ tuổi từ 40 - 50 tuổi, chết do bị siết cổ, không một loại giấy tờ nào được tìm thấy cùng nạn nhân. Nạn nhân mặc trang phục của người Kinh nhưng lại đeo chiếc túi nhỏ thổ cẩm của người dân tộc, tai có đeo một đôi khuyên màu vàng kiểu dáng khá đặc trưng của người Mông; ngoài ra nạn nhân khuyết hai răng cửa hàm trên. Kết quả khám nghiệm xác định, nạn nhân đã chết cách đây 7 - 10 ngày, do bị ngạt cơ học, hung khí gây án là chiếc khăn len quấn quanh cổ nạn nhân, kẻ gây án có thể là 1 đến 2 đối tượng nhưng chắc chắn là người quen. Nạn nhân cũng không phải là người địa phương, không thuộc dân tộc thiểu số, bị sát hại ở một địa điểm khác trước khi được đưa đến hồ thủy lợi bản Muông để phi tang. Cùng lúc này, lực lượng trinh sát đã tỏa đi khắp bản Muông và các địa bàn lân cận để nắm tình hình, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn và tìm tung tích nạn nhân. Không loại trừ khả năng đối tượng đã giết chủ nợ để trốn nợ, giết người cướp tài sản, cơ quan điều tra cũng rà soát các nhóm đối tượng hay cho vay tiền, đối tượng thường xuyên vay nợ để ăn chơi và không có nghề nghiệp ổn định. Nhận định việc rà soát các cửa hàng bán bao tải dứa giống như chiếc bao bọc thi thể nạn nhân sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ gây án, trinh sát đã lập tức triển khai. Manh mối bắt đầu hé mở khi một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Chiềng Sinh, TP Sơn La xác nhận có bán bao tải dứa giống loại đựng tử thi vào ngày 15/1/2021. Đây là thông tin quan trọng giúp cho cơ quan điều tra gỡ bỏ được các vướng mắc đang gặp phải, mặt khác có thể khoanh vùng được thêm địa bàn vụ án có thể xảy ra trên địa bàn phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Rà soát hệ thống camera trên địa bàn TP Sơn La, cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng nghi vấn vào hồi 0h25 ngày 15/1/2021, có đi xe máy kiểu dáng Wave Alpha, phía sau chở một đồ vật dài và vỏ bao trùng khớp với bao tải dứa của vụ án; đối tượng di chuyển từ khu vực phường Chiềng Sinh theo hướng phía hiện trường xảy ra vụ án. Đến 23h ngày 27/1/2021, cơ quan điều tra cũng nhận được điện thoại của một công dân tại tổ 1, phường Chiềng Sinh cho biết, nhìn vào các đặc điểm hình ảnh cơ quan Công an đăng tải thì thấy giống với chủ nhân ngôi nhà 3 tầng trên đường Lê Duẩn, tổ 1, phường Chiềng Sinh. Đó là bà Đỗ Thị T. (SN 1971). Bà T. có nhà cho thuê tại đây, nhưng chủ yếu sinh sống tại Bắc Yên, thời gian gần đây, bà T. thường xuyên vắng nhà. Ngay lập tức, Ban chuyên án khoanh vùng những mối quan hệ của bà Đỗ Thị T. và được biết, ngoài căn nhà đang cho thuê kinh doanh sơn xây dựng tại đường Lê Duẩn thì bà T. còn có một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa chữa ô tô. Những người tại xưởng sửa chữa cho biết, chiều 14/1 còn thấy bà T., nhưng sau đó bà đi đâu, làm gì không ai biết. Từ kết quả xác minh, nhận dạng, mẫu ADN với em trai bà T., cơ quan điều đã xác định tử thi chính là bà Đỗ Thị T. Lên danh sách số người sinh sống, làm việc tại 2 căn nhà mà bà T. cho thuê, ngoài chủ văn phòng thì còn một kế toán và một thủ kho kiêm thợ pha sơn. Xác minh thân nhân lai lịch những người này, cơ quan điều tra hướng sự tập trung hơn cả đến người thợ pha sơn tên là Quàng Văn Thương (SN 1991, ngụ bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La). Hơn nữa, gia đình của Thương cũng sở hữu một chiếc xe Wave màu xanh, rất giống với phương tiện của đối tượng tình nghi mà camera an ninh ghi lại. Xác minh thêm về Quàng Văn Thương, được biết anh ta nợ nần nhiều nơi, nhưng đến ngày 20/1/2021 thì tài khoản giao dịch lại được cộng thêm gần 150 triệu đồng. Xác minh sâu thời gian biểu của Thương, có tài liệu cho rằng, vào sáng sớm 15/1/2021, Thương có chạm mặt bà T. tại căn nhà số 156 Lê Duẩn. Sáng 28/1/2021, khi bị triệu tập về cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Quàng Văn Thương đã cúi đầu nhận tội. Y khai, đầu năm 2020 có vay bà T. 30 triệu đồng, hai bên thống nhất tiền lãi tính theo ngày, số tiền gốc và lãi mà Thương phải trả cho bà T. lên đến gần 100 triệu đồng. Lãi quá cao, lại nhiều lần bị bà T. dọa gọi xã hội đen, lên tận nhà đòi người thân và gia đình, sáng 15/1/2021, Thương có chạm mặt bà T. và lại bị đòi món nợ đã lâu. Thương không có tiền nên lại xin khất đến sau Tết trả thì bà T. không đồng ý, đồng thời chửi bới Thương. Lúc này, Thương nảy sinh ý định giết bà T. để không phải trả nợ. Lập tức Thương đẩy bà T. vào tường, bóp cổ chủ nợ đến ngất đi rồi lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ mình quấn thêm 3 - 4 vòng nữa và siết chặt cho chết hẳn. Khi thấy bà T. nằm bất động, Quàng Văn Thương đã có hành vi giao cấu, sau khi thỏa mãn dục vọng, Thương chiếm đoạt của bà T. 2 chiếc điện thoại di động, 18 triệu đồng tiền mặt và gần 150 triệu đồng tiền trong tài khoản thẻ ATM của bà T. Để phi tang, Thương đi mua chiếc bao tải dứa, cho xác bà T. vào rồi khâu lại, đợi đêm xuống thì vứt xuống hồ thủy lợi. Ngày 21/7/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa và tuyên án tử hình đối với bị cáo Quàng Văn Thương về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

