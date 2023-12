Hải Dương: Một ngày xảy ra 2 vụ xô xát khiến 2 người tử vong

Theo đó, vào lúc 5h ngày 1/12, tại khu vực quán ăn Lẩu Ếch (Khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) do mâu thuẫn trong lúc ăn uống, nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Thiện (SN 1998, trú tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Hữu Sơn (SN 1990, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và khoảng 7 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) dùng gạch, đá, cốc, dao, xô xát đánh nhau với nhóm của Đặng Hữu H (SN 2001, trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách) và khoảng 5 đối tượng khác (chưa rõ danh tính).

Trong ngày 1/12, Hải Dương xảy ra 2 vụ xô xát khiến 2 người tử vong

Quá trình xô xát, đánh nhau, Sơn dùng đá đập vào đầu H, sau đó cả 2 nhóm giải tán. Đến 17h00 cùng ngày, H có triệu chứng buồn nôn nên được đưa vào Trung tâm y tế TP Chí Linh điều trị, sau đó H đã chết.

Cơ quan Công an đang phối hợp khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Sau vụ án trên xảy ra, tại huyện Kim Thành, khoảng 7h00 ngày 1/12, do mâu thuẫn mua bán điện thoại, Hoàng Mạnh Cường (SN 2005, trú tại phường Hiệp An, TX Kinh Môn) và C.X.A (SN 2008, trú tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành) đi xe mô tô tìm Nguyễn Thế Quang (SN 2008, trú tại phường An Sinh, TX Kinh Môn) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy Nguyễn Thế Quang đi bộ ở phố Hồng Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Cường lấy gạch ở ven đường ném vào người Quang. Sau đó Quang rút dao nhọn có sẵn trong người đuổi đánh Cường và A.

Trong lúc xô xát Quang dùng dao đâm vào ngực A rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. C.X.A bị thương được đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành cấp cứu, do vết đâm trúng tim và mất máu cấp nên A đã chết.

Công an huyện Kim Thành đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt được đối tượng Quang đang lẩn trốn ở khu vực bờ sông Kinh Môn, địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành.

Cơ quan Công an phối hợp điều tra, tạm giữ đối tượng Quang, thu tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện các cơ quan công an đang điều tra làm rõ 2 vụ án trên, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.