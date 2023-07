Hải Dương: Một chủ nhà nghỉ bị bắt vì chứa mại dâm

Ngày 17/7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm” và“ Chứa mại dâm ”.



Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 21h20 ngày 5/7/2023, Tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng và Công an xã Tân Trường đã phát hiện bắt quả tang tại nhà nghỉ Bình An (thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) do V. Đ. B (sinh năm 1971) làm chủ nhà nghỉ đã có hành vi chứa chấp 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của nhà nghỉ này.

Đối tượng B tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an xác định, tối ngày 5/7/2023, C. T. T (sinh năm 2003, trú tại bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã dẫn dắt, môi giới các đối tượng đến mua bán dâm tại các phòng của nhà nghỉ Bình An.

Địa điểm mua bán dâm đã được T và B (chủ nhà nghỉ) thỏa thuận với nhau là tại nhà nghỉ Bình An, giá mỗi lần bán dâm là 400.000 đồng, trong đó T hưởng 140.000 đồng, nhân viên bán dâm được hưởng 160.000 đồng, còn lại 100.000 đồng để trả tiền thuê phòng nghỉ cho B.

Ngoài ra, cũng trong tối ngày 5/7/2023, B còn trực tiếp môi giới, dẫn dắt 1 đôi nam nữ đến mua, bán dâm tại nhà nghỉ của mình.

Trước đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Cẩm Giàng đã đẩy mạnh xử lý hình sự các đối tượng liên quan mại dâm thuộc khu vực thôn Quý Dương, xã Tân Trường. Trong đó đã khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng về các hành vi “Môi giới mại dâm”, “Chứa mại dâm”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

