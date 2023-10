Hải Dương: Một cá nhân bị xử phạt 225 triệu liên quan môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Long (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại số 38/108 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Quyết định xử phạt được ký ngày 30/10.



Phạm Văn Long bị xử phạt 225.000.000 đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, từ khoảng tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, tại khu đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng của hộ gia đình bà Phạm Thị Chuyền (sinh năm 1965 ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Long chuyển giao 199.060 kg chất thải rắn thông thường cho Đặng Quốc Cường (SN 1991, thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định.

Ngoài bị xử phạt số tiền trên, Phạm Văn Long cũng bị buộc chuyển giao 199.060 kg chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hải Dương cũng ra quyết định xử phạt hành chính Phạm Thị Thành (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại số 70/430 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện ở thôn Linh Đông 3, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) số tiền 45 triệu đồng. Phạm Thị Thành bị xử phạt do có hành vi chuyển giao 36.000 kg chất thải rắn thông thường cho Đặng Quốc Cường không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định. Phạm Thị Thành cũng bị buộc chuyển giao 36.000 kg chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý.

Trước đó, ngày 24/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Cường (SN 1991, thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Cường.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, Cường đã có hành vi đổ trái phép ra môi trường chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng 353,060 tấn tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang.