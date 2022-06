Hải Dương: Liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán ma túy số lượng lớn

Bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin



Ngày 23/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, một nhóm các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên địa bàn tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, vào khoảng 15h10, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Hiệp An bắt quả tang Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1986, trú tại khu dân cư Trại Mới, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang có hành vi bán trái phép chất ma túy (heroin) cho Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993 (cùng trú tại phường Hiệp An).

Hai đối tượng Dũng, Việt cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, Việt khai nhận đã mua ma túy trên của Vũ Văn Dũng, sinh năm 1970, ở thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Dũng và một số đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 bánh heroin và một số lượng ma túy đã được các đối tượng chia nhỏ. Tổng khối lượng heroin bị thu giữ trong vụ án là 706,093g cùng một số phương tiện, tài liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Việt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh

Chuyên mua bán ma túy liên tỉnh, liên huyện số lượng lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi, đối tượng Nguyễn Trọng Hoài (sinh năm 1990, HKTT tại số 18/21 Hồng Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã bị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp bắt giữ.

Hồi 11h00’ phút ngày 17/6, trên tuyến Quốc lộ 17B, thuộc địa phận khu dân cư mới xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành và Công an xã Ngũ Phúc bắt quả tang Nguyễn Trọng Hoài có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng bị phát hiện cất giấu 31,963g ma túy tổng hợp loại Ketamine trong túi quần với mục đích bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Đồng Mỹ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm 220,407g ma túy tổng hợp loại MDMA, Ketamine và Methamphetamine. Qua đấu tranh khai thác, Hoài khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy trên của một đối tượng tại Hải Phòng.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Trọng Hoài cùng tang vật.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán hơn 1000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép hơn 1000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào hồi 21h00 ngày 18/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Miện phát hiện, bắt quả tang Đỗ Phương Tuyền, sinh năm 1992, trú tại thôn Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện và Dương Tuấn Anh, sinh năm 2002, trú tại thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt giữ, các đối tượng mang theo một túi nilon màu đỏ chứa hơn 1000 viên ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) với tổng khối lượng 391,134g.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1997, ở xóm Mới, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện. Đây là đối tượng cung cấp số ma túy trên cho Tuyền và Tuấn Anh.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Công an Bình Giang triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy phức tạp

Ngày 23/6, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã truy bắt và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Vũ Tiến Thành (sinh năm 1974, ở thôn Lại, xã Vĩnh Hưng), Đặng Thế Hoàng (sinh năm 1996, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng), Trần Văn Quang (sinh năm 1993, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990, ở thôn Vạc), Đinh Văn Yêu (sinh năm 1985, ở thôn Vạc, cùng xã Thái Học, đều ở huyện Bình Giang) tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án.

Công an huyện Bình Giang lấy lời khai của đối tượng Thành.

Đầu tháng 6/2022, Công an huyện Bình Giang xác định được một ổ nhóm ma túy đều là người trong huyện do đối tượng Thành cầm đầu và cung cấp ma túy cho Hoàng để bán. Sau khi mua ma túy từ Thành, Hoàng trực tiếp hoặc thông qua Quang bán cho các con nghiện sử dụng, trong đó có Tuấn là khách quen của Hoàng và Quang. Mua được ma túy, Tuấn mang về tổ chức cho một số con nghiện khác sử dụng trái phép ngay tại nhà ở của mình.

Chiều ngày 13/6, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin Tuấn có biểu hiện "ngáo đá" khi cầm dao khua múa ở đường xã Thái Học. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã Thái Học tiến hành ngăn chặn và triệu tập đối tượng về làm việc.

Sau khi áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán: