Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng liều lĩnh đánh người, cướp tài sản

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2005, phường Việt Hòa,); Hoàng Văn Hiền (SN 2005, phường Thanh Bình); Nguyễn Anh Tú (SN 2003 phường Trần Phú); Nguyễn Đức Kiên, (SN 2006, phường Tân Bình) và Lê Văn Chung (SN 2003, phường Thạch Khôi) cùng TP Hải Dương về tội cướp tài sản.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Hai đối tượng Cao Văn Trọng (SN 2008) và Đỗ Tiến Tùng (SN 2008) cùng ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng cũng bị khởi tố về tội cướp tài sản nhưng do tại thời điểm gây án cả hai đối tượng đều dưới 16 tuổi, nên Cơ quan CSĐT cho áp dụng biện pháp bảo lĩnh.

Riêng đối tượng Cao Hòa An (SN 1990, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố, bắt giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng còn lại, Công an huyện Gia Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Văn Hiền mô tả động tác chém nạn nhân

Theo tài liệu điều tra, do không việc làm, không có tiền tiêu xài nên chiều ngày 8/2/2023, Lê Anh Tuấn rủ Hoàng Văn Hiền, tối thứ 7, ngày 11/2/2023 đi lang thang trên đường bằng xe máy, cầm theo hung khí để đánh người rồi lấy xe mô tô của họ thì Hiền đồng ý.

Trước đó Hiền có mâu thuẫn với 1 nhóm nam thanh niên không quen biết tại huyện Gia Lộc nên Hiền muốn về huyện Gia Lộc vừa tìm người để đánh, lấy xe; vừa để tìm nhóm nam thanh niên có mâu thuẫn với mình.

Tối ngày 11/2, Hiền và một số đối tượng chủ mưu trong nhóm đã rủ rê, lôi kéo được hơn chục đối tượng đi xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như (kiếm, dao găm, phóng lợn, gậy rút…) đi về địa bàn thị trấn Gia Lộc. Trên đường đi, các đối tượng cầm hung khí khua khoắng, gây náo động tại thị trấn Gia Lộc.

Khi đến đoạn cây xăng Tân Bình thuộc thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, phát hiện hai thanh niên (ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) đi xe máy, cả nhóm đã đuổi theo.

Khi đuổi đến cổng chào huyện Gia Lộc, gần lối rẽ vào Công ty Haivina), nhóm của Hiền đã sử dụng hung khí mang theo đánh, đập làm trọng thương hai thanh niên này.

Hoàng Văn Hiền tại cơ quan Công an Cao Hòa An tại cơ quan Công an

Một trong hai thanh niên bị đuổi đánh đã phải quỳ xuống xin tha, nhóm của Hiền mới buông tha không đánh tiếp nữa, sau đó nhóm của Hiền đã lấy phương tiện của nạn nhân rồi đem bán cho Cao Hòa An (SN 1990, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với giá 5,5 triệu đồng.

Số tiền này, Hiền tự chia cho mình 1.5 triệu đồng, mốt số đối tượng còn lại trong nhóm (Tuấn, Tú, Kiên, Chung) được Hiền chia cho mỗi người 1 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Công an TP Hải Dương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ, đồng thời bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc (kể cả đối tượng Cao Hòa An với vai trò là người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

