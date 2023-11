Hải Dương dự kiến chi 215 tỷ hỗ trợ gần 9000 giáo viên mầm non

Dự kiến chi 215 tỷ hỗ trợ gần 9000 giáo viên mầm non trong 2 năm



Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã ban hành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự thảo đang được lấy ý kiến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên (là viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau đây gọi là giáo viên mầm non) các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hải Dương dự kiến chi 215 tỷ đồng hỗ trợ gần 9000 giáo viên mầm non trong 2 năm

Mức hỗ trợ dự kiến là 1.000.000 đồng/người/tháng và thực hiện hỗ trợ trong 24 tháng. Phương thức hỗ trợ hàng tháng bằng tiền và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các phụ cấp khác. Kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian dự kiến thực hiện hỗ trợ là 2 năm từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2025.

Theo thống kê, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến được hỗ trợ thời điểm hiện tại là 8.980 người. Tổng số kinh phí dự kiến hỗ trợ/1 năm là hơn 107,7 tỷ đồng, tổng số kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong 2 năm là hơn 215,5 tỷ đồng.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Những năm gần đây, tình trạng thiếu giáo viên đối với các cấp học của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương diễn ra rất phức tạp. Thực tế, ngành giáo dục chỉ tuyển được khoảng 60% trên tổng số biên chế giáo viên thiếu của toàn ngành.

Số liệu báo cáo cho thấy, từ năm 2020 đến 30/9/2023 toàn ngành có 360 viên chức nghỉ việc, trong đó số giáo viên mầm non công lập nghỉ việc 110 viên chức.

Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non là lực lượng vất vả nhất trong các cấp học. Công việc giáo viên mầm non nhiều, phải thực hiện 3 chức năng: chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, vừa phải làm đồ dùng dạy học, hoạt động phong trào… Thời gian làm việc của giáo viên mầm non từ 9 – 10 giờ/ngày trong khi thang bảng lương cho giáo viên mầm non chưa tương xứng.

Hiện nhu cầu trong xã hội rất cao, nhất là các khu vực có khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh mặc dù chỉ tiêu biên chế được giao đối với những giáo viên này vẫn còn.

Nguyên nhân chính được xác định là do chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non còn thấp. Giáo viên mầm non thường phải kiêm nhiệm nhiều việc khác như công tác y tế trường học, văn thư, thủ quỹ ... trong khi việc tính tiền thừa giờ và quy đổi giờ dạy theo quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BGD ĐT còn gặp nhiều khó khăn, không thực hiện được. Đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non làm việc vất vả, căng thẳng với áp lực công việc lớn, lương thấp; dân số tăng, nhu cầu gửi trẻ của nhân dân tăng nhưng số người làm việc không tăng tương ứng.

Chính những khó khăn này khiến không ít sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non xin làm việc khác, thậm chí đi làm công nhân vì lương cao hơn. Giáo viên mầm non xin nghỉ việc để đi làm việc khác và không có nhu cầu quay trở lại ngành. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục mầm non còn chỉ tiêu biên chế được giao nhưng không có nguồn dự tuyển trong các kỳ tuyển dụng viên chức và thực tế chỉ bố trí được bình quân khoảng 1,9 giáo viên/lớp ít hơn so với mức bình quân theo quy định của Trung ương.

Do đó, Hải Dương cho rằng, việc xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tạo điều kiện góp phần nâng cao tạo các điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non. Chính sách đối với giáo viên có ý nghĩa quan trọng để thu hút, tạo nguồn giáo viên mầm non đang thiếu hụt, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đi học nâng chuẩn theo quy định. Mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm kịp thời, đãi ngộ, khuyến khích, động viên cán bộ quản lý, giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công trên địa bàn tỉnh góp phần thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đó tạo sức hút đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

