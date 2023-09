Phát ngôn ấn tượng của các lãnh đạo trong ngày khai giảng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng “cần quan tâm, đầu tư cho trường nội trú và bán trú”: Đến dự khai giảng tại Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: “Cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó. Mỗi cá nhân đều có năng lực riêng biệt. Nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là phải sớm phát hiện ra năng khiếu, sở trường của từng học sinh trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó có cách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý, gắn với việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với năng lực, điều kiện sống của các em sau này”. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em. Mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong trường phải hết lòng vì học sinh thân yêu, thương yêu học sinh như con em của mình, chăm lo chu đáo cho các em từ việc học tập đến bữa ăn, giấc ngủ, nhất là khi các em xa gia đình. Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, "sánh vai với các cường quốc năm châu" chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, Tổ quốc, đồng bào mình; sống tử tế và làm việc hiệu quả; dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác”. “Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các em", Chủ tịch nước nhắn gửi và bày tỏ mong muốn "các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý" và mong các bậc phụ huynh vì tương lai của con mình, hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em. Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu nghị T78, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay ở miền núi, biên giới, hải đảo, ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng. Đây là nền tảng căn bản nhất để giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục của các thầy cô đóng vai trò vô cùng quan trọng và mong muốn “các thầy, cô giáo luôn là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, "cô thầy như mẹ cha, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, khám phá chân trời mới của tri thức”. Ngày 4/9, dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT THCS Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các thầy cô giáo cần phát huy thành tích tốt hơn nữa trong năm học tới. Các học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện để thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Học để tiếp thu tri thức, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước. Học để cư xử với nhau chan hòa, tương thân, tương ái, "trọng nghĩa khinh tài" và hiếu khách". Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, vấn đề cần coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho các thế hệ học sinh. "Phát triển giáo dục và đào tạo cần gắn kết mật thiết với xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người. Tăng cường giáo dục kỹ năng số để học sinh thích ứng với bối cảnh xã hội số, cuộc sống số. Ưu tiên, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục". Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường THCS Đoàn Thị Điểm (thành phố Cần Thơ), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn mỗi em học sinh luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loại. (Ảnh: VGP) “Trong thế giới vận động không ngừng, đổi thay nhanh chóng, nơi mà các kiến thức mới, kỹ năng mới sẽ dẫn dắt các xu thế phát triển, từng em học sinh cần phát huy cao độ tinh thần tự học, tự khám phá, sáng tạo; trở thành những người học tập suốt đời, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân để sẵn sàng làm chủ những tri thức mới, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng toàn cầu”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: VGP) Dự lễ khai giảng của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS và THPT Marie Curie (TP Hải Dương), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển giáo dục - đào tạo. “Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu xây dựng một số cơ chế, chính sách cho giáo dục - đào tạo liên quan đến việc hỗ trợ giáo viên thu nhập thấp, thu hút nhân tài, thu hút đầu tư xã hội hóa và cơ chế tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp... Những chính sách trên sẽ sớm được ban hành và triển khai để đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục - đào tạo tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được thành công mới”, ông Thắng nói. (Ảnh: Báo Hải Dương). >>> Mời độc giả xem thêm video Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng “cần quan tâm, đầu tư cho trường nội trú và bán trú”: Đến dự khai giảng tại Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: “Cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó. Mỗi cá nhân đều có năng lực riêng biệt. Nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là phải sớm phát hiện ra năng khiếu, sở trường của từng học sinh trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó có cách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý, gắn với việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với năng lực, điều kiện sống của các em sau này”. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em. Mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong trường phải hết lòng vì học sinh thân yêu, thương yêu học sinh như con em của mình, chăm lo chu đáo cho các em từ việc học tập đến bữa ăn, giấc ngủ, nhất là khi các em xa gia đình. Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, "sánh vai với các cường quốc năm châu" chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, Tổ quốc, đồng bào mình; sống tử tế và làm việc hiệu quả; dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác”. “Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các em", Chủ tịch nước nhắn gửi và bày tỏ mong muốn "các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý" và mong các bậc phụ huynh vì tương lai của con mình, hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em. Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu nghị T78, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay ở miền núi, biên giới, hải đảo, ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng. Đây là nền tảng căn bản nhất để giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục của các thầy cô đóng vai trò vô cùng quan trọng và mong muốn “các thầy, cô giáo luôn là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, "cô thầy như mẹ cha, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, khám phá chân trời mới của tri thức”. Ngày 4/9, dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT THCS Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các thầy cô giáo cần phát huy thành tích tốt hơn nữa trong năm học tới. Các học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện để thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Học để tiếp thu tri thức, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước. Học để cư xử với nhau chan hòa, tương thân, tương ái, "trọng nghĩa khinh tài" và hiếu khách". Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, vấn đề cần coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho các thế hệ học sinh. "Phát triển giáo dục và đào tạo cần gắn kết mật thiết với xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người. Tăng cường giáo dục kỹ năng số để học sinh thích ứng với bối cảnh xã hội số, cuộc sống số. Ưu tiên, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục". Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường THCS Đoàn Thị Điểm (thành phố Cần Thơ), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn mỗi em học sinh luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loại. (Ảnh: VGP) “Trong thế giới vận động không ngừng, đổi thay nhanh chóng, nơi mà các kiến thức mới, kỹ năng mới sẽ dẫn dắt các xu thế phát triển, từng em học sinh cần phát huy cao độ tinh thần tự học, tự khám phá, sáng tạo; trở thành những người học tập suốt đời, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân để sẵn sàng làm chủ những tri thức mới, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng toàn cầu”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: VGP) Dự lễ khai giảng của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS và THPT Marie Curie (TP Hải Dương), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển giáo dục - đào tạo. “Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu xây dựng một số cơ chế, chính sách cho giáo dục - đào tạo liên quan đến việc hỗ trợ giáo viên thu nhập thấp, thu hút nhân tài, thu hút đầu tư xã hội hóa và cơ chế tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp... Những chính sách trên sẽ sớm được ban hành và triển khai để đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục - đào tạo tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được thành công mới”, ông Thắng nói. (Ảnh: Báo Hải Dương). >>> Mời độc giả xem thêm video Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024.