Hải Dương: Để xảy ra đốt pháo trái phép, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp lễ, Tết năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.



Xử lý nghiêm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; theo dõi, đôn đốc các 2 sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành các quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng.

Ảnh minh họa.

Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện vận chuyển, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quân sự địa phương phối hợp với lực lượng Công an quản lý chặt chẽ các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa do nhà máy Z21 sản xuất. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng việc giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa để trà trộn buôn bán pháo hoa trái phép và buôn bán pháo hoa giả nhãn hiệu của Nhà máy Z21.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh trong năm 2024; quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học. Tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sở VHTTDL lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư; gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự

UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý địa bàn, chủ động phối hợp lực lượng chức năng có liên quan, tiến hành giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vận động giao nộp; phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháo;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện của địa phương mình.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tham mưu, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (đối với các vụ án điển hình cần khẩn trương đưa ra xét xử lưu động để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung).

UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để để xảy ra hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo mà không phát hiện, xử lý kịp thời, đặc biệt để tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.