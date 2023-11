Hải Dương: Khi “camera an ninh”, “tiếng kẻng an ninh” phục vụ phá án

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 UBND tỉnh Hải Dương vừa ký thông báo, giới thiệu 5 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự” tiêu biểu gắn với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

160 “mắt thần” giúp phá án

Mô hình “Camera an ninh bảo đảm an ninh, trật tự” được Công an phường báo cáo và tham mưu Đảng ủy, UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xây dựng từ tháng 8/2022.

Quá trình triển khai, nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng thuận, ủng hộ nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng phục vụ việc mua sắm 160 mắt camera an ninh để lắp đặt tại 120 vị trí tại 11/11 khu dân cư và hệ thống màn hình tivi được tích hợp về trụ sở Công an phường.

Sau 1 năm hoạt động, mô hình camera an ninh đã cung cấp cho lực lượng Công an thành phố trích xuất trên 300 lượt hình ảnh, phục vụ xác minh 17 vụ việc liên quan đến ANTT.

Mô hình “Camera an ninh bảo đảm an ninh, trật tự” tại phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Trong đó, có 4 vụ tai nạn, va chạm giao thông; 5 vụ việc mâu thuẫn; 2 vụ gây rối trật tự công cộng; 2 vụ trộm cắp tài sản; giúp lực lượng Công an phường nắm bắt kịp thời giải tán 7 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya gây mất trật tự công cộng tại khu dân cư và sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, thông qua hệ thống camera an ninh, ngày 27/9/2022, đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng, đã xác định được hướng bỏ trốn của đối tượng giết người tại An Dương.

Mô hình “Camera an ninh” đã giúp lực lượng Công an phường Tân Bình thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tạo điều kiện để lực lượng Công an chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng ngừa, điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng phạm tội và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm phối hợp của Nhân dân và các cơ quan, tổ chức trong phối hợp với lực lượng Công an tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn phường.

Phát hiện tội phạm từ “Tiếng kẻng an ninh”

“Tiếng kẻng an ninh” là mô hình được triển khai tại 5 thôn, xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Mô hình được xây dựng dựa trên tinh thần đoàn kết tình làng nghĩa xóm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi thôn được lắp đặt 1 kẻng báo hiệu và do 1 thành viên được phân công làm nhiệm vụ gõ kẻng hằng ngày vào 22h.

Tiếng kẻng để nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, không tập trung đông người vào lúc đêm khuya vắng, đồng thời nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng gian như kiểm tra tài sản, khóa cửa trước khi đi ngủ.

Theo quy ước, khi đánh 1 hồi dài, 3 tiếng/nhịp dồn dập nhanh liên tục là thông báo có vẫn đề phức tạp về ANTT như trộm cắp tài sản, gây mất ANTT, hoặc xảy ra thiên tai, hỏa hoạn để nhân dân nắm được tham gia phối hợp bảo đảm ANTT.

Kết quả, từ khi “Tiếng kẻng an ninh” đi vào hoạt động, đã “thông báo” Nhân dân phối hợp với lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý 12 vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ Cố ý gây thương tích; 1 vụ cướp giật tài sản; 3 vụ ma túy; 4 vụ đánh bạc; 2 vụ gây rối trật tự công cộng; 2 vụ đốt pháo trái phép; kịp thời ngăn chặn, giải quyết 1 vụ mâu thuẫn của công nhân công ty GFT. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình còn cung cấp thông tin, phối hợp lực lượng Công an xã lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 3 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã...

Dòng họ an toàn về an ninh trật tự

Xã Kim Anh (huyện Kim Thành, Hải Dương) có 17 dòng họ, trong đó, dòng họ Bùi là một dòng họ lớn của xã. Đảng ủy, UBND xã Kim Anh đã ban hành chủ trương về xây dựng mô hình “Dòng họ an toàn về ANTT” tại dòng họ Bùi. Ngày tại hội nghị ra mắt mô hình, các thành viên trong mô hình đã tổ chức ký cam kết thực hiện Kế hoạch xây dựng, triển khai hoạt động và thực hiện quy ước của mô hình.

Qua 3 năm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ an toàn về ANTT”, các thành viên trong dòng họ Bùi nói riêng và nhân dân nói chung đã nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Công an xã trong triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Các thành viên trong dòng họ tiếp tục thực hiện tốt quy ước của dòng họ; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong các dịp Lễ, hội quan trọng; vận động Nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, không uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, chất có cồn tham gia giao thông. Dòng họ phát động mỗi gia đình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm giúp đỡ các thành viên còn hoàn cảnh kém may mắn, giúp nhau sinh kế làm ăn. Qua đó, 100% các hộ gia đình trong dòng họ đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không có hộ nghèo.

Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các thành viên trong mô hình đã vận động nhân dân giao nộp 10 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ gồm dao, kiếm các loại; vận động 1 người dân trên địa bàn xã giao nộp 1 bánh pháo nổ, 1 súng tự chế; cung cấp 34 nguồn tin liên quan đến ANTT và chuyển cho lực lượng Công an xác minh. Theo đó, đã có 14 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phát hiện và xử lý 2 vụ gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ; 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ đánh bạc...

Đồng thời, các thành viên trong mô hình đã cung cấp thông tin về các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã và phối hợp với Công an xã lập hồ sơ đề nghị đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm; tham gia phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã thực hiện giáo dục, cảm hóa thành công 7 đối tượng.

Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự

Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã lựa chọn xây dựng mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự” trong công ty, góp phần bảo đảm ANTT trong công ty và tại địa bàn cơ sở.

Quá trình triển khai xây dựng mô hình, Ban Chỉ đạo mô hình chủ động phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tích cực tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Kết quả, Ban Chỉ đạo mô hình đã tham mưu đề xuất lực lượng bảo vệ (35 người) chia thành 3 ca trực/ngày thường xuyên tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự xung quanh công ty và các chi nhánh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, sự cố trong quá trình vận hành, sản xuất. Phối hợp các phòng có liên quan tham mưu lãnh đạo công ty tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 200 học viên; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 237 người lao động trong công ty; báo cáo đề xuất lãnh đạo công ty phê duyệt lắp đặt 222 camera giám sát phục vụ công tác quản lý tài sản, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của công ty; phối hợp Công an các đơn vị hướng dẫn Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 8 tham gia liên kết cụm gồm 9 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn triển khai cụm liên kết bảo đảm ANTT.

Ban Chỉ đạo đã phối hợp đề nghị lãnh đạo công ty phê duyệt trích quỹ công ty và vận động cán bộ, công nhân viên ủng hộ số tiền 268 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 15 trẻ mồ côi, hỗ trợ xây 30 nhà “Đại đoàn kết”; động viên, tặng quà, hỗ trợ với tổng số tiền 105 triệu đồng cho 5 cán bộ, người lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả của mô hình đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các cán bộ, công nhân viên, người lao động, lực lượng bảo vệ của công ty trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thanh niên xung kích bảo đảm ANTT

“Đội Thanh niên xung kích tham gia đảm bảo ANTT” là mô hình được triển khai tại xã Tân Tiến (huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Đội Thanh niên xung kích đã tích cực phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an xã Tân Tiến tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động nhân dân trên địa bàn tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau; thực hiện nếp sống văn hoá, lành mạnh.

Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn; phối hợp với cán bộ phụ trách văn hóa xã duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã 1 buổi/tuần để Nhân dân chủ động nắm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đội Thanh niên xung kích thường xuyên cùng với lực lượng Công an xã bán chuyên trách và các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh và công nhân lao động tại các cổng trường học, cổng các công ty khi tan học và hết giờ làm việc. Qua đó, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn xã, không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, Đội Thanh niên xung kích đã nắm bắt, cung cấp thông tin cho Công an xã kịp thời hòa giải thành công 6 vụ mâu thuẫn gia đình; phối hợp giáo dục 16 lượt học sinh vi phạm pháp luật (đốt pháo nổ trái phép; đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông); chủ động phát hiện, phối hợp Công an xã, Ban Chấp hành Đoàn xã và trực tiếp thực hiện quản lý, giáo dục, cảm hóa thành công 1 học sinh hư trên địa bàn tiến bộ; bàn giao cho Công an xã đề nghị Ban Giám hiệu trường học phối hợp quản lý, giáo dục 2 học sinh đốt pháo trái phép; 1 học sinh vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; phát hiện 5 trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân buôn bán các mặt hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; bàn giao Công an xã Tân Tiến lập hồ sơ xử lý hành chính 3 trường hợp có hành vi đổ chất thải vi phạm quy định về bảo vệ môi trường...

Từ 5 mô hình trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị nghiên cứu, tham khảo và vận dụng vào thực tiễn.