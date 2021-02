Đồng Nai: Xử lý 118 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép đêm giao thừa

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức trực chiến 100% quân số và tăng cường lực lượng cho Công an các phường trọng điểm được dự báo diễn ra phức tạp về tình trạng đốt pháo, để phối hợp các lực lượng của địa phương (Quân sự, Bảo vệ dân phố, Đoàn thanh niên, Tổ nhân dân….… ) với 2.541 người tham gia đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên tất cả địa bàn 30 phường, xã. Với quyết tâm xử lý nghiêm, quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ trái trong đêm giao thừa, gần 300 tổ tuần tra trên tất cả các tổ dân phố cùng với hai tổ quan sát, quay camera trên nóc của hai toàn nhà khách sạn Centrel park (phường Tân Tiến) và tòa nhà Sonadezi (phường An Bình) để thông báo kịp thời cho các tổ tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hầu hết các điểm đốt pháo trong đêm giao thừa. Qua đó đã kịp thời phát hiện 118 vụ với 118 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép pháo nổ. Cụ thể, phường Trảng Dài (19 vụ); Long Bình (18 vụ); Tam Phước (14 vụ); Tân Hiệp (09 vụ); Phước Tân (08 vụ); An Bình, Hố Nai, Long Bình Tân (mỗi nơi 07 vụ); Tân Hòa (06 vụ); An Hòa, Thống Nhất (mỗi nơi 05); Tân Vạn (03 vụ); Bửu Hòa, Tam Hiệp và Tân Phong (mỗi nơi 02 vụ); Hóa An, Quang Vinh, Tân Tiến, Tân Mai (mỗi nơi 01 vụ). Tang vật thu giữ: 04 hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng, 62 hộp xác pháo hoa nổ đã qua sử dụng, 39 vên pháo banh và nhiều xác pháo khác. Ngoài ra qua công tác vận động đã có 9 người dân ở phường Tân Phong, Phước Tân, Bửu Long đã giao nộp cho lực lượng Công an 0 phong pháo hoa và 3 bịch pháo banh nổ ngay trước giờ giao thừa. Trước đó đã được cơ quan chức năng tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng đây là những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, do vậy mặc dù là giờ phút thiêng liêng của năm mới nhưng tất cả đã bị đưa về trụ sở Công an để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các đối tượng sử dụng pháo trái phép bị lực lượng Công an phường Hố Nai phát hiện, xử lý. Các đối tượng sử dụng pháo trái phép bị lực lượng Công an phường Tân Hòa phát hiện, xử lý. Các đối tượng sử dụng pháo trái phép tại phường Thống Nhất. Các đối tượng sử dụng pháo trái phép bị lực lượng Công an phường Phước Tân phát hiện, xử lý. Các đối tượng sử dụng pháo trái phép bị lực lượng Công an phường Long Bình phát hiện, xử lý. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua tình trạng đốt pháo nổ trái phép đã giảm nhiều so với những năm trước đây cùng với sự quyết tâm làm thay đổi căn bản, toàn diện về tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố Biên Hòa đã kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt các trường hợp vi phạm về pháo nổ mang lại cho nhân dân thành phố Biên Hòa đón một mùa xuân trọn vẹn bình yên hạnh phúc. >>> Mời độc giả xem thêm video Một thanh niên bị nổ nát mặt do sử dụng pháo tự chế. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

