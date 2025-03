Hải Dương: 11 trưởng công an cấp huyện nhận vị trí công tác mới

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, triển khai tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh. Các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh; quyết định về việc giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức trực thuộc được công bố.

Đại diện phòng Tổ chức Công an tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định điều động, bố trí của Giám đốc Công an tỉnh đối với 1.133 lãnh đạo, chỉ huy; cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện về công tác tại các phòng, công an cấp xã và một số vị trí cán bộ có liên quan. Trong đó có 201 cán bộ giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng; trưởng, phó công an cấp xã.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bố trí vị trí công tác mới.

Trong số 12 trưởng công an huyện, thị xã, thành phố ở Hải Dương, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng công an huyện Ninh Giang nghỉ công tác, 11 trưởng Công an cấp huyện về giữ chức vụ tương đương trưởng phòng, phó trưởng phòng tại các đơn vị cấp phòng.

Cụ thể, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an TP Hải Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02);

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an TP Chí Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01);

Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06);

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh (PC11);

Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07);

Thượng tá Vũ Khắc Hội, Trưởng Công an huyện Thanh Miện, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng PX05 (Thanh tra);

Thượng tá Phạm Văn Dân, Trưởng Công an huyện Kim Thành, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05);

Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hồ sơ (PV06);

Thượng tá Trần Quỳnh Lân, Trưởng Công an huyện Bình Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (PA04);

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hiện, Trưởng Công an huyện Nam Sách, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10);

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an huyện Thanh Hà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội (PA02).

Trước đó, 18 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện gồm 9 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện; 9 Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ trước thời hạn; 2 Trưởng phòng xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn.

Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, sau khi sắp xếp không còn công an cấp huyện, bộ máy mới của Công an tỉnh Hải Dương gồm 26 đơn vị cấp phòng và 207 đơn vị Công an cấp xã sẽ vận hành ngay từ 0h ngày 1/3/2025.

Đại tá Bùi Quang Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Hải Dương nói riêng. Sắp xếp mô hình công an 4 cấp, bỏ công an cấp huyện để xây dựng công an 3 cấp (bộ, tỉnh, xã) theo phương châm “Bộ tinh; tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, nhằm giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn, Công an cấp tỉnh Hải Dương sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Các quy chế, quy trình, quy định, phân công, phân cấp đã và đang được hoàn thiện, sẽ ban hành đúng thời hạn theo lộ trình để bộ máy mới hoạt động thông suốt từ 0 giờ ngày 1/3/2025.