Hải Dương: Đẩy nhanh sát hạch lái xe, giải quyết hơn 10.000 học viên tồn đọng

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII ngày 13/7, Giám đốc Sở GTVT Hải Dương Vũ Văn Tùng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu chất vấn những vấn đề nóng của ngành được cử tri quan tâm.



Một số trung tâm sát hạch lái xe bị đình chỉ, ảnh hưởng ra sao?

Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Tùng đã trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động của các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giải pháp khắc phục trong thời gian các cơ sở bị đình chỉ để không ảnh hưởng đến người dân.

Theo ông Tùng, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 7 cơ sở đào tạo sát hạng giấy phép lái xe ô tô và mô tô hạng A1, trong đó có 4 cơ sở do tư nhân đầu tư, 3 cơ sở là đơn vị sự nghiệp thuộc bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn.

Giám đốc Sở GTVT Hải Dương Vũ Văn Tùng

Thời gian qua, các trung tâm cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo thực tế. Dự kiến trong năm 2023, có khoảng 20.000 người có nhu cầu học và sát hạch giấy phép lái xe ô tô và 17.000 người học lái xe mô tô hạng A1, trong 6 đầu năm sở đã tổ chức sát hạch được 11.100 học viên, dự kiến tháng cuối năm còn khoảng 25.300 học viên.

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo Bộ GTVT về việc tăng cường quản lý chất lượng sát hạch, Sở GTVT Hải Dương đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm hành chính 5 trung tâm sát hạch và tước giấy phép lái xe từ ngày 31/3 - 30/6 2023; 4/7 cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh, trong đó 1 cơ sở bị thu hồi giấy phép.

Do thanh tra, kiểm tra, từ 31/3- 30/6, có 11000 học viên bị tồn đọng việc việc sát hạch. Đến nay, 5 cơ sở đã hết thời hạn đình chỉ, Sở đã chỉ đạo các cơ sở khẩn trương đẩy nhanh việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Dự kiến trong tháng 7, sẽ tổ chức 27 kỳ sát hạch lái xe để giải quyết cho khoảng 10.000 học viên tồn đọng.

Thay mặt ngành, Giám đốc Sở GTVT đã thẳng thắn nhận lỗi trước cử tri và nhân dân trong tỉnh do việc triển khai công việc chuyên môn đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến người học để cấp giấy phép lái xe.

Giải quyết thế nào tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu về giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là tại các khu vực đô thị; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ông Vũ Văn Tùng cho biết, Sở GTVT được giao xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trong phạm vi công trình đường bộ chiếm dụng và phần đất bảo trì đã được đền bù.

Từ năm 2022 đến nay, Sở GTVT Hải Dương đã xử lý vi phạm 833 vụ, đạt 70% các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông của các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Sở GTVT Hải Dương sẽ tiếp tục phối hợp các ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, kiên quyết xử lý đến cùng các trường hợp vi phạm. Đồng thời đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện hết chức trách nhiệm vụ, chủ động quyết liệt xử lý vi phạm theo thẩm quyền được giao

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn về giải pháp của Sở GTVT Hải Dương để giải quyết tình trạng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, số vụ tai nạn giao thông tăng, trong đó đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến các vụ tai nạn và va chạm giao thông có xu hướng tăng cao…

Lý giải tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho rằng nguyên nhân do mức sống các gia đình tăng lên, số lượng thanh thiếu niên được trang bị phương tiện xe gắn máy, xe mô tô cũng gia tăng, trong khi, các cháu chưa đủ điều kiện điều khiển xe, chưa có kỹ năng lái xe an toàn, các chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Bên cạnh đó, lượng phương tiện tăng mạnh trong khi quy mô và chất lượng đường giao thông chưa đáp ứng kịp... là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến thanh thiếu niên xảy ra thời gian qua.

Ông Tùng đưa ra một số giải pháp từng bước khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành giao thông, quản lý chặt chẽ quy hoạch giao thông, hạn chế đấu nối đường tỉnh, huyện có lưu lượng lớn, nâng cao chất lượng bảo trì, giải quyết điểm đen về tai nạn giao thông, nghiên cứu kết nối phương thức vận tải để giảm tải cho đường bộ...

