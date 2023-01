Đề xuất tăng phí sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô từ 10 - 15%

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng phí sát hạch lái xe từ 10.000 - 50.000 đồng (tương ứng từ 10 - 15%), tùy từng hạng xe. Thi sát hạch lái xe môtô (hạng A1, A2, A3, A4), phần lý thuyết tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, phần thực hành từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng.

Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng B1, B2, C, D, E, F), bài lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, phần thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng, sát hạch lái xe ôtô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng.

Đề xuất tăng phí sát hạch cấp giấy phép lái xe từ 10 - 15%.

Tổng phí sát hạch đối với môtô hạng A1, A2, A3, A4 tăng từ 90.000 lên 130.000 đồng, đối với ôtô các hạng B1, B2, C, D, E, F tăng từ 450.000 lên 630.000 đồng.