Hải Dương: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại điếm canh đê xã Tuấn Việt

Chiều tối ngày 29/11, Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, khoảng 13h20 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại điếm canh đê Thôn Cam Đông (bờ hữu sông Kinh Môn, thuộc địa bàn xã Tuấn Việt).



Ngay sau đó, Công an xã Tuấn Việt đã phối hợp với người đưa cháu bé đến trạm y tế xã Tuấn Việt sơ cứu.

Cháu bé được chăm sóc cẩn thận sau khi phát hiện bị bỏ rơi.

Cháu bé được xác định giới tính nam, không dị hình, dị tật, cân nặng 3,8 kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé còn nguyên dây cuống rốn, được cuốn bằng 2 khăn, đặt trong thùng bìa cát tông để trong điếm canh đê, không có quần áo, tài sản gì.

Điếm canh đê nơi phát hiện cháu bé sơ sinh. Cháu bé được đặt trong thùng bìa cát tông

Đại diện Công an xã Tuấn Việt cho biết, hiện tình trạng sức khoẻ cháu bé đã ổn định. Công an xã Tuấn Việt thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin sự việc thì liên hệ Công an xã Tuấn Việt theo số ddienj thoại 0983787311 hoặc 0986586599.

