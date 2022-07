Hà Tĩnh: Nhóm thiếu niên ném đá xe khách, bốc đầu lạng lách

Ngày 8/7, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm việc với một nhóm người có tuổi đời còn rất trẻ nhưng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/7, tại đường Nguyễn Thị Bích Châu (đoạn qua tổ dân phố Quyền Hành, xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) có một nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách chạy tuyến Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Vụ việc gây hư hỏng tài sản nhưng may mắn không làm ai bị thương.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nhóm người gồm: Trần Quốc T. (16 tuổi), Trần Minh Tr. (16 tuổi), Nguyễn Trần Đức Th. (16 tuổi), Trần Văn P. (16 tuổi), Trần Anh K. (15 tuổi), Trần Gia P.(15 tuổi) cùng trú tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Bảo D. (17 tuổi), Hoàng Xuân C. (16 tuổi) cùng trú tại tổ dân phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) và Lê Hồng H. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận, Lê Hồng H. chính là người trực tiếp thực hiện hành vi dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách . Mở rộng vụ việc, lực lượng Công an còn làm rõ đây cũng chính là nhóm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng xe máy để bốc đầu, nẹt bô, lạng lách, đánh võng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh gây ra nhiều nguy hiểm cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác thời gian qua. Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành răn đe, giáo dục, lập hồ sơ quản lý, đồng thời mời đại diện các gia đình lên để làm việc và giao trách nhiệm.