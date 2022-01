Tin nóng ngày 16/1: “Ông Tây” đánh người, đập phá đồ ở Landmark 2

“Ông Tây” đánh người, đập phá đồ ở tòa nhà Landmark 2. Đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark 2 (chung cư Vinhomes Central Park, TP HCM) cho biết, 4h sáng ngày 15/1, một cư dân là người Lybia chạy xe máy nẹt ga lớn xuống hầm xe LM1 rồi bị té. Bảo vệ chung cư tuần tra hỗ trợ đỡ xe lên thì bị người này đánh, nhổ nước bọt, đập phá xe công vụ, cửa kính tại hầm B2 Zone A. Người này tiếp tục gây thiệt hại nhiều tài sản như camera, bộ máy vi tính, đầu quẹt thẻ cửa, đầu quẹt thẻ thang máy…Cư dân này là cơ trưởng, đang làm việc tại một hãng hàng không ở Việt Nam. Hiện công an đang xử lý vụ việc. Nhiều nam, nữ bay lắc tại quán karaoke ở Hải Dương. Khuya ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) phát hiện quán karaoke Điểm Hẹn tại xã Tuấn Việt không tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 người đang hát tại 4 phòng, trong đó có 2 phòng hát, các đói tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát cũng phát hiện tại phòng nhân viên có 19 khách hát, 1 quản lý quán. Tất cả 39 khách hát và nhân viên quán đều được triệu tập về trụ sở Công an huyện làm việc. Nam thanh niên đánh mẹ ruột bị người khác đâm tử vong. Công an Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ anh Trần Trung Hòa (31 tuổi, ấp Sơn Qui A, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) tử vong do bị đâm. Khoảng 23h ngày 15/1, anh Hòa đến nhà trọ ở xã Tân Trung gặp mẹ ruột là bà Mai (64 tuổi) và Trần Trung Hiệp (26 tuổi). Tại đây, Hòa xảy ra cự cãi rồi dùng tay đánh bà Mai. Thấy vậy, Hiệp vào can ngăn và xảy ra xô xát với Hòa. Hiệp dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hòa. Sau đó, Hiệp cùng một người khác đưa Hòa vào viện rồi rời đi. Nạn nhân sau đó tử vong. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ 5 người chết sau bữa ăn. Ngày16/1, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong bất thường tại huyện Kim Động. Hiện Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã lấy mẫu giám định của các nạn nhân nhưng đến nay chưa có kết quả. Đáng chú ý, vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà ăn cùng nhau nhưng có người bị ngộ độc, người lại không. Trước đó, sau bữa ăn gia đình có 9 người tại nhà ông Sản (xã Hùng An, huyện Kim Động), đến nay đã có 5 người tử vong. Hai đối tượng giật túi xách khiến cô gái ngã bất tỉnh. Ngày 16/1, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ cướp gần giao lộ B6-A4, phường 12 khiến nạn nhân nữ bị thương tích. Khoảng 21h 22 tối 15/1, một cô gái bước xuống xe bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy lướt qua, giật túi xách khiến cô gái bị kéo văng lên cao và ngã đập cả thân mình xuống đường bất tỉnh. Hai đối tượng sau đó bó trốn. Trường tiểu học bốc cháy, nhiều tài sản hư hại. Khoảng 2h45 ngày 16/1, căn nhà kho 2 tầng của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, H.Chư Prông, Gia Lai) bốc cháy. Khi lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường đám cháy đã bao trùm đến tầng 2. Do căn nhà đã xuống cấp và chứa các đồ vật dễ bốc cháy nên công tác dập lửa rất khó khăn. Vụ cháy sau đó được khống chế nhưng nhiều đồ dùng trong nhà kho bị thiêu rụi. (Ảnh: Báo CA TPHCM) Giang hồ Hà "mát" bị bắt quả tang khi nhận tiền bảo kê. Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân, TP HCM tạm giữ Nguyễn Hà (tự Hà “mát”) để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hà “mát” với 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”là trùm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, thu thập đàn em "bảo kê" cho một số quán nhậu và đòi nợ thuê. Thời gian gần đây, Hà liên tục đe dọa ông C, chủ một quán nhậu phường Bình Trị Đông A để bắt nộp tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng. Ngày 13/1, khi ông ông C đến, đưa số tiền 12 triệu đồng cho Hà, Công an quận Bình Tân ập đến bắt quả tang. >>> Mời độc giả xem thêm video Người phụ nữ bị cướp giật ngã bất tỉnh.

“Ông Tây” đánh người, đập phá đồ ở tòa nhà Landmark 2. Đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark 2 (chung cư Vinhomes Central Park, TP HCM) cho biết, 4h sáng ngày 15/1, một cư dân là người Lybia chạy xe máy nẹt ga lớn xuống hầm xe LM1 rồi bị té. Bảo vệ chung cư tuần tra hỗ trợ đỡ xe lên thì bị người này đánh, nhổ nước bọt, đập phá xe công vụ, cửa kính tại hầm B2 Zone A. Người này tiếp tục gây thiệt hại nhiều tài sản như camera, bộ máy vi tính, đầu quẹt thẻ cửa, đầu quẹt thẻ thang máy…Cư dân này là cơ trưởng, đang làm việc tại một hãng hàng không ở Việt Nam. Hiện công an đang xử lý vụ việc. Nhiều nam, nữ bay lắc tại quán karaoke ở Hải Dương . Khuya ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) phát hiện quán karaoke Điểm Hẹn tại xã Tuấn Việt không tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 người đang hát tại 4 phòng, trong đó có 2 phòng hát, các đói tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát cũng phát hiện tại phòng nhân viên có 19 khách hát, 1 quản lý quán. Tất cả 39 khách hát và nhân viên quán đều được triệu tập về trụ sở Công an huyện làm việc. Nam thanh niên đánh mẹ ruột bị người khác đâm tử vong. Công an Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ anh Trần Trung Hòa (31 tuổi, ấp Sơn Qui A, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) tử vong do bị đâm. Khoảng 23h ngày 15/1, anh Hòa đến nhà trọ ở xã Tân Trung gặp mẹ ruột là bà Mai (64 tuổi) và Trần Trung Hiệp (26 tuổi). Tại đây, Hòa xảy ra cự cãi rồi dùng tay đánh bà Mai. Thấy vậy, Hiệp vào can ngăn và xảy ra xô xát với Hòa. Hiệp dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hòa. Sau đó, Hiệp cùng một người khác đưa Hòa vào viện rồi rời đi. Nạn nhân sau đó tử vong. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ 5 người chết sau bữa ăn. Ngày16/1, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong bất thường tại huyện Kim Động. Hiện Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã lấy mẫu giám định của các nạn nhân nhưng đến nay chưa có kết quả. Đáng chú ý, vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà ăn cùng nhau nhưng có người bị ngộ độc, người lại không. Trước đó, sau bữa ăn gia đình có 9 người tại nhà ông Sản (xã Hùng An, huyện Kim Động), đến nay đã có 5 người tử vong. Hai đối tượng giật túi xách khiến cô gái ngã bất tỉnh. Ngày 16/1, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ cướp gần giao lộ B6-A4, phường 12 khiến nạn nhân nữ bị thương tích. Khoảng 21h 22 tối 15/1, một cô gái bước xuống xe bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy lướt qua, giật túi xách khiến cô gái bị kéo văng lên cao và ngã đập cả thân mình xuống đường bất tỉnh. Hai đối tượng sau đó bó trốn. Trường tiểu học bốc cháy, nhiều tài sản hư hại. Khoảng 2h45 ngày 16/1, căn nhà kho 2 tầng của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, H.Chư Prông, Gia Lai) bốc cháy. Khi lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường đám cháy đã bao trùm đến tầng 2. Do căn nhà đã xuống cấp và chứa các đồ vật dễ bốc cháy nên công tác dập lửa rất khó khăn. Vụ cháy sau đó được khống chế nhưng nhiều đồ dùng trong nhà kho bị thiêu rụi. (Ảnh: Báo CA TPHCM) Giang hồ Hà "mát" bị bắt quả tang khi nhận tiền bảo kê. Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân, TP HCM tạm giữ Nguyễn Hà (tự Hà “mát”) để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hà “mát” với 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”là trùm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, thu thập đàn em "bảo kê" cho một số quán nhậu và đòi nợ thuê. Thời gian gần đây, Hà liên tục đe dọa ông C, chủ một quán nhậu phường Bình Trị Đông A để bắt nộp tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng. Ngày 13/1, khi ông ông C đến, đưa số tiền 12 triệu đồng cho Hà, Công an quận Bình Tân ập đến bắt quả tang. >>> Mời độc giả xem thêm video Người phụ nữ bị cướp giật ngã bất tỉnh.