Hà Nội: Xe máy va chạm ô tô khách, một cháu nhỏ tử vong

Ngày 9/7, thông tin từ UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, vụ xe máy va chạm với ô tô khách, một cháu nhỏ tử vong xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại trước số nhà 88 phố Võ Thị Sáu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, hai bà cháu chở nhau trên một chiếc xe máy (chưa rõ BKS), khi tới đoạn đường trước số nhà 88 phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô khách mang BKS 29B-313.xx.

Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã ra đường, người cháu tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, Công an phường Thanh Nhàn phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng tới hiện trường làm rõ vụ việc. Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hai Bà Trưng đang thụ lý vụ xe máy va chạm với ô tô khách, một cháu nhỏ tử vong .