Bắc Giang: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu

Ngày 9/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát trên mạng xã hội sự việc ngày 8/7, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội có tên Thanh Văn đăng tải nội dung “Ngay lúc này tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa. Người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu. Liên quan đến cái chết của Nam Thanh Niên tiếp xúc với cô gái FO người dân tộc tại Quán hát. Các cô gái này đã di chuyển nhiều quán hát trên địa bàn Huyện HH và sang Soc Sơn Hà Nội. Hết COVID-19 giờ lại Bạch Hầu biến chứng nhanh hơn Covid rất nhiều vì vậy ace cô bác mình nhớ đeo khẩu trang và…” có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Qua xác minh, làm rõ tài khoản “Thanh Văn” của V.T. T (SN 1985 – Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Chiều 8/7/2024, Công an huyện mời chủ tài khoản làm việc.

Hình ảnh bài viết và chủ tài khoản tại cơ quan Công an.

Chị T. thừa nhận hành vi sai phạm vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, hành vi của bản thân đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Nhận thức được hành vi của mình, chị T đã tự giác gỡ bài đăng sai sự thật và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

Ngày 9/7/2024, Công an huyện Hiệp Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook Thanh Văn, với số tiền 5.000.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân (Quy định tại điểm a, khoản 01, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử)

Công an huyện khuyến cáo đứng trước mỗi thông tin, người dân cần sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý; chủ động tẩy chay những nội dung thiếu căn cứ cũng như các tài khoản tung tin giả, giật gân nhằm câu like. Đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan chức năng nguồn thông tin, tài khoản, nội dung bài viết bịa đặt không đúng sự thật về dịch bệnh để lực lượng chức năng xử lý, ổn định an ninh trật tự và không gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.