Nghiện game, hai đối tượng rủ nhau đi cướp cửa hàng điện thoại

Ngày 9/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Lê Công Đạt, sinh năm 1996 ở xã Quảng Nhân và Trần Ngọc Anh, sinh năm 2000 ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương về hành vi cướp giật tài sản…

Đối tượng Lê Công Đạt (trái) và Trần Ngọc Anh.

Trước đó, khoảng 21h ngày 04/7/2024, có một thanh niên lạ mặt vào hỏi mua điện thoại, anh T.V.Q chủ cửa hàng điện thoại ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn đã đưa cho người này 2 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax. Trong khi đang xem, bất ngờ người thanh niên này cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra khỏi cửa hàng rồi nhảy lên một chiếc xe máy không rõ biển kiểm soát do một đồng bọn khác đang chờ sẵn rồi bỏ chạy về hướng Nam.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã huy động lực lượng điều tra và truy xét nóng, đến ngày 5/7, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, xác minh, làm rõ 2 đối tượng Lê Công Đạt và Trần Ngọc Anh là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật nói trên.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, do nghiện game nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tối 4/7, hai đối tượng đèo nhau bằng xe máy đi từ huyện Quảng Xương vào thị xã Nghi Sơn, đến cửa hàng bán điện thoại di đồng của anh Q thì Lê Công Đạt vào giả vờ hỏi mua điện thoại, sau đó cầm 2 chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra xe do Trần Ngọc Anh điều khiển đứng chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó chúng đem 2 chiếc điện thoại vừa mới cướp giật bán được gần 20 triệu đồng và chia nhau tiền đi đánh điện tử.

Hiện vụ 2 đối tượng rủ nhau đi cướp cửa hàng điện thoại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.