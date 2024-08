Hà Nội: Truy nã đặc biệt "ông trùm" Đấu Kỳ về tội giết người

Ngày 5/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 6066/QĐTN-CSHS đối với Mai Xuân Đấu, tên gọi khác là Đấu Kỳ (SN 1974; Nơi thường trú: Tổ 9, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Quyết trịnh truy nã đặc bị của cơ quan Công an.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; điện thoại: 0906.268.269; báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Được biết, Mai Xuân Đấu là đối tượng hình sự cộm cán, từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và chống người thi hành công vụ, đối tượng này có mặt tại nhiều vụ cưỡng chế mặt bằng ở địa phương.

Trước đó, "ông trùm" Đấu Kỳ cùng đồng bọn đã từng tổ chức đánh bạc tại một số địa điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân, Hà Nội.