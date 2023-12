Thanh niên lái ô tô húc văng 2 CSGT, loạt vụ thông chốt gây phẫn nộ

Tài xế ô tô "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT bị thương: Tối 15/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đang làm nhiệm vụ trên đường Dương Văn Nội (Khu đô thị Đồng Văn, thị xã Duy Tiên), phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ màu đen đang di chuyển về phía chốt kiểm tra. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô là Phạm Đình Huân (SN 2003; ngụ thôn Bái Đô, xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái tông trực diện vào 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ bị thương rồi bỏ chạy. Ngày 17/12, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt giữ Huân để điều tra, làm rõ. Thiếu nữ 16 tuổi lái xe máy ‘thông chốt’ tông ngã CSGT: Tối 18/11, Tổ công tác Y10/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, xử lý vi phạm tại nút giao phố Trần Nhân Tông - đường Lê Duẩn (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). 22h30 cùng ngày, thiếu nữ T.K.M. (16 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe máy chở theo một người lưu thông qua vị trí tổ công tác đã tông ngã 1 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng nhóm hỗ trợ sơ cứu - FAS Angel đưa chiến sĩ CSGT bị thương đi cấp cứu đồng thời lập biên bản người vi phạm điều tra, làm rõ. Thông chốt nồng độ cồn, tông gãy chân 1 CSGT: Tối 18/11, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lập tổ công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy tại xã Hương Lâm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy có xe mô tô BKS 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa) điều khiển, chở theo sau là Nguyễn Hoàng Văn (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm) đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lách sang phần đường của xe đi ngược chiều, đâm ngã CSGT N.V.L. khiến chân trái bị gãy. Sau khi xảy ra va chạm, Tổ công tác đã đưa đồng chí N.V.L. cùng 2 thanh niên trên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Sau cuộc nhậu, tài xế "thông chốt" tông CSGT ngã xuống đường: Ngày 13/11, tại thành phố Sa Đéc, chốt kiểm tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp ra hiệu lệnh dừng ô tô BKS 64A-111.60 do Phạm Minh Huy (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Do vừa nhậu, sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, Huy đã tăng ga, lái xe "thông chốt" kiểm tra. Thấy vậy, Đại úy Lê Trần Vũ Linh lái xe mô tô đuổi theo, khi đến địa phận huyện Châu Thành thì vượt lên trước yêu cầu Huy dừng phương tiện. Một lần nữa, Huy không chấp hành mà điều khiển xe tông vào mô tô của lực lượng chức năng rồi tiếp tục bỏ chạy về Vĩnh Long. Cú tông khiến Đại úy Linh bị ngã xuống đường, thương tích nhẹ. 2 đối tượng “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, lao xe vào CSGT: Chiều 5/11, Công an quận Ngô Quyền phối hợp Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An). Thời điểm này, 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bất ngờ tăng ga và lạng lách với ý định bỏ chạy và đâm xe vào 2 cán bộ thuộc Công an quận Ngô Quyền đang làm nhiệm vụ. Vụ va chạm làm 2 cán bộ CSGT ngã xuống đường và bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó, các đối tượng gây ra vụ việc bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ tại chỗ. Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, thông chốt CSGT: Ngày 1/11, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Quang Ngôi (SN 1998, ở Thái Nguyên) về tội Chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 30/10, Ngôi điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 20H-007.91 đi đến đoạn qua thị trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương) thì bị tổ công tác Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Khi CSGT yêu cầu Ngôi hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng bất chấp nguy hiểm, tăng ga bỏ chạy. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT xác định Phạm Quang Ngôi vi phạm ở mức 0,311mg/l khí thở. Khởi tố đôi nam nữ lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng thách thức CSGT: Ngày 20/10, Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Đức Duy (SN 2007) và Bùi Thị Ngọc Ảnh (SN 2003, cùng trú tại xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi) về tội Gây rối trật tự công cộng. Khi đi qua Tổ công tác, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng để thể hiện bản thân, thách thức tổ công tác gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho các phương tiện khác. Đến 0h25 ngày 12/10, Công an xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã truy bắt được các đối tượng. Tài xế say rượu và dương tính ma túy 'thông chốt' CSGT: Tối 25/9, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra nồng độ cồn, một tổ công tác của Cục CSGT - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột. Đến 21h20 cùng ngày, tài xế ô tô bán tải bất ngờ tăng ga, lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Làm việc với công an, tài xế khai tên là N.V.T. (40 tuổi) trú tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. vi phạm ở mức 0,407mg/l. Tiếp tục test nhanh ma túy, lực lượng công an phát hiện tài xế T. dương tính với heroin. CSGT cũng niêm phong xe, tạm giữ giấy tờ liên quan và đưa tài xế T. về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo quy định. >>> Xem thêm video: Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT.

