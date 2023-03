Báo chốt CSGT lên mạng xã hội, loạt “camera chạy bằng cơm” nhận kết đắng

Lên mạng "báo chốt CSGT", nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng An ninh - Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một trường hợp sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của chốt CSGT làm nhiệm vụ. Tại cơ quan Công an, danh tính người này được làm rõ là anh B.V.C. (Sơn Tây, Hà Nội). Anh C. bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Lập nhóm báo chốt CSGT, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 24/2, Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.Q.P. (44 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Ông P. trước đó sử dụng Zalo cá nhân lập nhóm có tên "Luffy 07" để các thành viên thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông. Phạt tiền 3 người theo dõi, báo chốt CSGT cho tài xế: Ngày 12/1, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính Hoàng Xuân L. (sinh năm 1997), Hoàng Hồng S. (sinh năm 1998) và Giáp Thanh T. (sinh năm 1980) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin trái phép, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 7,5 triệu đồng. Ba cá nhân khai được 15 tài xế thuê sử dụng điện thoại di động để theo dõi, cập nhật hình ảnh, vị trí, tuyến đường tuần tra của CSGT nhằm tránh bị xử phạt vi phạm. (Ảnh minh hoạ) Báo chốt CSGT trên Facebook, thanh niên xử phạt 15 triệu: Ngày 25/6/2020, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý một một trường hợp lập nhóm thường xuyên đăng bài trên facebook báo chốt CSGT. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ và triệu tập kiểm duyệt viên của nhóm là V.N.A. (SN 1994; trú tại Hai Bà Trưng) lên làm việc. Người này sau đó đã bị lực lượng chức năng xử phạt 15 triệu đồng. (Hình ảnh đăng tải báo chốt 141 của thanh niên trên mạng xã hội) Lập nhóm trên Zalo bày cách "né" chốt CSGT bị phạt 5 triệu đồng: Ngày 5/3/2020, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Phan Văn T. (44 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) vì lập nhóm Zalo vẽ đường cho người dân ‘né’ chốt Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Hành vi của anh T. được xác định vi phạm về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Lập nhóm 'báo chốt' CSGT trên facebook, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 3/3/2020, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn T. - người tạo lập nhóm, người quản trị cao nhất nhóm “Báo chốt + Thông chốt Bắc Giang”, vi phạm điểm e, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013. Đồng thời, công an yêu cầu xóa nhóm này trên facebook. Qua sự việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo, việc thông báo hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh các chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Không chỉ vậy, việc làm này có thể để các đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí … biết để né tránh lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Bắt thanh niên đánh CSGT khi đang làm nhiệm vụ. Nguồn: Kienthuc.net.

