Hà Nội: Thiếu tiền bill, 2 thiếu niên bị giam lỏng tại quán bar

Ngày 16/6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang điều tra mở rộng hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi giữ người trái pháp luật.

Theo đó, ngày 27/5, Phan Quang A. (14 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đi cùng mẹ ruột là bà Hồ Thị Tú (SN 1973) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị một nhóm đối tượng giữ tại quán bar.



Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo trình báo của bị hại, tối 26/5, Quang A. cùng chị Bùi Hằng N. (SN 2007 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến quán bar The Circle (33 Mã Mây) chơi và sử dụng một số dịch vụ. Đến khoảng 1h30 ngày 27/5, quán thông báo hóa đơn thanh toán là hơn 25 triệu đồng, cả hai không đủ tiền để thanh toán nên bị quản lý và nhân viên quán giữ lại yêu cầu gọi người nhà đến thanh toán.

Vào hồi 9h ngày 27/5, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng là Ngô Quốc Cường (SN 1998) (là quản lý quán The Circle); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, là nhóm trưởng của quán); Vũ Trọng Hưng (SN 1999); Nguyễn Thanh Tùng (SN 2004); Trần Quang Hà (SN 1999), cả 3 là nhân viên quán và Phạm Tiến Thịnh (SN 1991, là nhân viên booking đặt bàn) về hành vi giữ người trái pháp luật .

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện loại tội phạm có thủ đoạn dùng các chiêu trò dụ khách đến các quán bar, pub rồi "ép bill" bắt thanh toán số tiền hàng chục triệu đồng, đây là một thủ đoạn phạm tội mới mà Công an TP Hà Nội đang đấu tranh để xử lý nghiêm.

Hiện, vụ không đủ tiền trả, 2 khách 14 tuổi bị "giam giữ" tại quán bar ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Giải cứu 12 nữ nhân viên quán karaoke dưới 16 tuổi