Siêu mẫu Khả Trang tung ảnh tố bị đánh đập bầm dập: Xử sao kẻ bạo hành?

Tối 30/11, siêu mẫu Khả Trang bất ngờ xuất hiện sau hơn 1 năm gần như "mất tích" khỏi làng giải trí và chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh gây sốc về việc cô bị đánh đập dã man, khắp cơ thể đầy thương tích.



Dù Khả Trang cho biết hiện đã bình phục nhưng những hình ảnh Khả Trang thương tích đầy mình, có hình ảnh mắt đỏ ngầu, mũi như bị đánh gãy, vùng đầu, lưng đều có vết bầm tím khiến nhiều người bị sốc, nghi ngờ cô bị bạo hành trong thời gian lui về gia đình để sinh nở và nuôi con nhỏ.

Thông tin từ người bạn của Khả Trang, cuộc sống của cô 1 năm qua chẳng khác nào "ngục tù", lúc đó bị chồng sắp cưới "giam lỏng" trong nhà, đập điện thoại, lấy hết tài khoản mạng xã hội và đánh đập dã man. Có lúc giữa đêm, cô bị bắt cởi trần truồng trong phòng tắm, bị dội nước lạnh vào người, đánh đập vì cãi lời. Người này còn cho biết, Khả Trang từng bỏ trốn nhiều lần nhưng vẫn bị bắt lại, rồi vẫn là những trận hành hung, dọa dẫm đến mức cô trở nên sợ hãi...

Khả Trang trở lại với hình ảnh bị đánh bầm dập khiến nhiều người sốc.

Đại diện nữ người mẫu khi trao đổi với báo chí xác nhận, Khả Trang liên tục bị đánh đập không thương tiếc, sau đó cô đã được giải thoát và về sống với mẹ đẻ. Một trang tin dẫn lời đại diện phía Khả Trang cho biết, người chồng sắp cưới của người mẫu này thường xuyên ghen tuông, đi chơi qua đêm không về và đánh bạc online. Đồng thời còn cung cấp giấy bệnh án kèm loạt tin nhắn được cho là từ người chồng sắp cưới làm bằng chứng.

Trước sự việc trên, nhiều người vẫn bức xúc trước hành vi của người đã gây ra những vết thương thể xác và tâm hồn của cô, đồng thời đặt câu hỏi, liệu kẻ bạo hành có phải trả giá?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, chuyện bạo hành gia đình không phải là chuyện mới nhưng thường diễn ra đối với các cặp vợ chồng đã qua một thời gian chung sống. Còn với các bạn trẻ chưa đăng ký kết hôn, mới chung sống với nhau như vợ chồng thời gian chưa lâu mà đã xảy ra bảo hành như nội dung câu chuyện ở trên thì rất đáng lo ngại, nếu cuộc sống như vậy cứ kéo dài có thể đe dọa đến tính mạng của cô gái, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của những người trong cuộc.

Do đó, nếu diễn biến sự việc như lời bạn siêu mẫu Khả Trang kể và như hình ảnh Khả Trang đăng tải, cô gái có thể nhờ hai bên gia đình can thiệp, có tiếng nói và cần thẳng thắn với người đàn ông đó để giải quyết mọi việc. Trong trường hợp không còn tình cảm nữa và việc hòa giải, khuyên can của những người thân, những người trong gia đình không có kết quả thì tốt nhất là đường ai lấy đi.

Luật sư Cường cũng cho rằng, trường hợp cô gái làm đơn trình báo với cơ quan công an để đề nghị vào cuộc xem xét làm rõ hành vi của người đàn ông này để xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra có thể làm rõ các hành vi như đánh bạc trái phép trên mạng internet và cố ý gây thương tích. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên sẽ xử lý hình sự người này về tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 bộ luật hình sự năm 2015. Mức hình phạt của tội danh này có thể lên đến 7 năm tù.

Đối với hành vi đánh người gây thương tích, cô người mẫu là nạn nhân có thể đề nghị xem xét xử lý hình sự, nếu có thương tích dưới 11 % nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ cũng sẽ xử lý hình sự theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015.

“Hành vi cố ý gây thương tích đòi hỏi phải có đơn đề nghị xử lý của người bị hại và cần phải có kết quả giám định thương tích làm căn cứ để xác định hậu quả. Còn đối với hành vi đánh bạc trái phép không cần có đơn tố cáo tố giác, trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy có thông tin về sự việc, cũng có thể kiểm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, Khả Trang chưa tổ chức đám cưới , chưa đăng ký kết hôn mà đã về chung sống như vợ chồng với người đàn ông này và đã có thai khiến sự việc khó xử lý, thiệt thòi cho cô gái. Trường hợp hai bên không thể tiếp tục chung sống với nhau, không cần phải làm thủ tục ly hôn vì thực tế pháp luật chưa thừa nhận đây là quan hệ vợ chồng hợp pháp.

“Hai người vẫn là độc thân nên hoàn toàn có thể kết hôn với bất kỳ ai mà không bị pháp luật ngăn cản. Còn đứa trẻ sinh ra, người đàn ông là cha đứa trẻ có nghĩa vụ cấp dưỡng đến khi đứa trẻ trưởng thành. Nếu mối quan hệ giữa hai bên không được cải thiện, bảo hành vẫn xảy ra, việc chia tay là khó tránh, trong đó cô người mẫu sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều hơn. Đây là bài học cho sự lựa chọn bạn đời khi hai bên chưa tìm hiểu kỹ càng về nhau đã quyết định sống chung như vợ chồng”, luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, trong vụ việc này cô gái cần cân nhắc đến việc có đưa sự việc ra pháp luật để được xem xét giải quyết hay không. Nếu vụ việc được đưa đến cơ quan công an để xem xét giải quyết về hành vi cố ý gây thương tích thì người đàn ông này có thể sẽ phải đối mặt với những chế tài của pháp luật. Tuy nhiên, khi đã đưa ra pháp luật để giải quyết, hai bên sẽ không còn cơ hội chung sống, người vi phạm sẽ phải trả giá trước pháp luật tuy nhiên nạn nhân cũng sẽ bị tổn thương và thiệt hại không kém.

“Vụ việc này sẽ là bài học cho các cô gái trong việc lựa chọn bạn đời của mình. Khi tìm hiểu chưa kỹ lưỡng, chưa có những thử thách trong tình yêu, rất khó có thể có được hạnh phúc. Khi bạo hành xảy ra cần phải có thái độ cứng rắn và kiên quyết ngay từ đầu, tránh trường hợp việc bảo hành trở thành thói quen, thường xuyên trong cuộc sống hôn nhân giữa hai người. Sống trong cuộc hôn nhân bạo lực, có bạo hành xảy ra, cần phải có sự khuyên can, hòa giải của hai bên gia đình, của bạn bè, của chính quyền địa phương. Nếu không thể hóa giải được thì cần đưa từ việc ra pháp luật để được xem xét giải quyết”, luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng: