Tin nóng 6/3: Nhảy lầu vì bị ép “tiếp khách” quán karaoke?

Nhảy lầu vì bị ép "tiếp khách" quán karaoke: Một số thông tin cho rằng chị T.T.K (SN 2000, quê An Giang) bị chủ quán karaoke I.D (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) “giam lỏng”, ép buộc phải tiếp khách cho quán dẫn đến việc phải nhảy lầu bỏ trốn. Ngày 6/3, Công an TP Dĩ An đã bác bỏ thông tin này và cho rằng chị K. không muốn làm và trả tiền nợ trước đó nên đã bỏ trốn và bị trượt chân ngã. Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển: Ngày 6/3, Công an xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa cho biết, chiều 5/3, hai ngư dân chèo thuyền ra khu vực biển trước Bãi Nồm để thả lưới thì phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển. Người đàn ông xấu số khoảng hơn 30 tuổi, chân đi tất màu xanh đậm, mặc áo gió màu xanh đậm. (Ảnh minh hoạ) Nam thanh niên tử vong khi hát karaoke cùng 2 nhân viên nữ: Trong quá trình hát tại quán karaoke Thu Dịu (xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) anh P.V.L (SN 1986, trú ở huyện Vĩnh Bảo) cùng 2 nhân viên nữ anh L. có biểu hiện co giật trong khi đang hát karaoke cùng 2 nữ nhân viên, sau đó tử vong. Ngày 6/3, Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết đang điều tra, làm rõ. Thiếu tiền, đối tượng 'khoắng' cả trăm đồng hồ nước đem bán ve chai: Do cần tiền trả nợ nên Hoàng Văn Giang (33 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thực hiện hành vi trộm cắp đồng hồ nước trên địa bàn TP Vũng Tàu để đem bán. Ngày 6/3, Công an TP Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Giang. Phát hiện người đàn ông tử vong bên mâm cơm ăn dở: Ngày 6/3, UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, hàng xóm sang nhà anh Đ.X.T (SN 1977, trú tại địa phương) để xin cắt cỏ cho bò. Thấy cửa cổng, cửa nhà mở, người hàng xóm đi vào thì phát hiện anh T. nằm trên ghế ở phòng khách, cạnh đó là mâm cơm ăn dở, lại gần thì nhận ra anh Đ.X.T đã chết, thi thể đang trong giai đoạn bốc mùi, phân hủy. Cựu giáo viên lừa tiền tỷ: Sau khi chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ bán đất, chơi phường hụi, Nguyễn Thị Mai (SN 1962, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - giáo viên đã nghỉ hưu) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6/3, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết đã khởi tố bị can đối với Mai về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cách chức Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu: Ngày 6/3, UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, vừa ký quyết định kỷ luật cách chức ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu. Theo đó, ông Bốn đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công... Va chạm với thành cầu, nam thanh niên rơi xuống sông: Đêm 5/3, người dân nghe tiếng va chạm mạnh trên cầu Bùng thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Khi lại gần xem thì thấy một chiếc xe máy đổ ở trên cầu, không thấy người đâu. Nghi ngờ có người gặp nạn rồi rơi xuống sông, người dân đã điện báo tin lực lượng chức năng. Trưa 6/3, thi thể anh N.V.T. (SN 2000, trú tại xã Diễn Ngọc) đã được tìm thấy. >>> Xem thêm video: Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

