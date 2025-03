Áp dụng mức thuế 10% chung cho cơ quan báo chí là phù hợp

Đưa về một mức để các cơ quan báo chí thấy có sự công bằng

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh: “Trong cơ quan báo chí, báo in, báo hình, báo nói hay báo điện tử thì cũng là một cơ quan báo chí. Như Đài Truyền hình Việt Nam lâu nay vận hành theo cơ chế tự chủ, không dùng tiền ngân sách nhà nước, nếu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 15% cho truyền hình thì không công bằng khi thuế thu nhập doanh nghiệp với báo in chỉ là 10%. Họ phải tự lo hết tất cả nội dung, tự làm, tự sản xuất, thế mà chỉ có 5% này thôi chúng ta cứ băn khoăn mãi. Tôi thấy, phần thuế thu nhập doanh nghiệp này chúng ta đưa về một mức để các cơ quan báo chí thấy có sự công bằng trong cách ứng xử của chúng ta. Do đó, tôi cho rằng, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí cần áp dụng chung ở mức 10%”.