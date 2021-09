Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát tại các tuyến đường ra, vào vùng đỏ

Lực lượng Công an Hà Nội kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông tại chốt liên ngành tuyến phố Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 16/9, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, họ đã được lệnh tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ).

Lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt đã tháo dỡ lều bạt, thu dọn quân trang, quân dụng, phương tiện... để chuyển về cơ quan, đơn vị.

Các lực lượng trực chốt gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an phụ trách địa bàn chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch tại đơn vị. Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ địa phương cũng trở về làm việc tại cơ quan.

Công an thành phố Hà Nội đánh giá, sau 13 ngày triển khai (từ 4/9), lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 39 chốt với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, y tế, dân phòng, cán bộ địa phương... đã đóng góp một phần công sức chung tay cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô kiểm soát phòng chống dịch và bước đầu đã có hiệu quả.

Tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, dần đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Hiện tại, công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, từ 11 giờ ngày 15/9 đến 11 giờ ngày 16/9, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 11.773 lượt phương tiện (trong đó có 28 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.152 lượt người qua chốt.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.414 lượt phương tiện quay đầu (1.359 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 1.055 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố); xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp (ra đường không có lý do chính đáng).

Cũng trong thời gian nêu trên, lực lượng Công an Thủ đô đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 168 trường hợp.

Trong đó, 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 161 trường hợp vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết và đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Trước đó, từ 7 giờ ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ).

Cụ thể, 21 chốt loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, cùng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế.

Ngoài ra, 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình, do Công an quận, huyện chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do Công an xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào vùng 1 và kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện./.