Ngày đầu Hà Nội lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại vùng đỏ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, TP. Hà Nội sẽ bước vào đợt giãn cách xã hội thứ 4 liên tiếp (từ ngày 6-21/9). Sáng 4/9, đã có 39 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 mới được lập tại các khu vực trọng điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Lực lượng chức năng dựng rào chắn, barie tại chốt kiểm soát cầu Thăng Long thuận lợi cho việc kiểm tra giấy tờ của người dân. Mỗi chốt kiểm soát dịch sẽ có ít nhất 16 cán bộ chiến sĩ tham gia trực chốt, được chia ra làm 4 ca/1 ngày. Lực lượng chức năng trực chốt tại cầu Thăng Long ra tín hiệu cho các phương tiện lưu thông dừng lại để kiểm tra giấy đi đường. Theo ghi nhận của PV, tại chốt kiểm soát Cầu Chương Dương sáng nay (4/9), vẫn có đông người dân qua lại khiến lực lượng chức năng hoạt động hết công suất. Nhiều người phải chờ đợi khá lâu để được qua chốt do chốt quá tải. Lực lượng chức năng phân chia thành 4 luồng để thuận tiện cho việc kiểm tra giấy tờ của người dân tại chốt kiểm soát cầu Chương Dương. Tất cả người ra đường đều buộc phải có giấy đi đường hợp lệ. Người dân khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo mẫu của Công an TP. Hà Nội. Các phương tiện khi đi qua chốt tại Đại lộ Thăng Long đều được kiểm tra theo đúng quy định. Trên Quốc lộ 32, chốt kiểm soát dịch được lập tại đường Hồ Tùng Mậu. Nhiều chiến sĩ không quản ngại nắng nóng để thực thi nhiệm vụ với niềm tin Hà Nội sẽ chiến thắng dịch bệnh.

>>> Mời quý độc giả xem video: Hai thanh niên dùng dao tấn công Công an chốt kiểm dịch Nguồn: THĐT

