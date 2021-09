Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát các chốt kiểm dịch mới

Sáng 4/9, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội và nhiều lãnh đạo các Sở, ban ngành của Thủ đô đã đi thị sát tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá chốt kiểm dịch trên sẽ rất áp lực vì lưu lượng phương tiện đông. Đây có thể coi là một trong những chốt kiểm dịch có số lượng xe lưu thông qua đông nhất của Thủ đô. Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tại chốt sớm triển khai phương án mở lối để các xe không đủ điều kiện tiếp tục lưu thông quay đầu, tránh gây ùn tắc. Chốt kiểm dịch tại đường Hồ Tùng Mậu mới được lập trong đêm qua và sáng nay bắt đầu đi vào hoạt động. Trước đó, vào chiều 3/9, Công an Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ). Cụ thể, sẽ có 21 chốt loại 1 tại phân vùng 1 (vùng đỏ); có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng công an các quận, huyện chủ trì nằm ở các vùng còn lại. 39 chốt đi vào hoạt động có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tại chốt mỗi ca có 16 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, chốt hoạt động 24/24 và chia làm 4 ca, mỗi ca kéo dài 6 tiếng. Theo Thiếu tá Chinh, trong buổi sáng nay, khi đơn vị bắt đầu làm nhiệm vụ nhiều người dân tỏ ra bỡ ngỡ, bất ngờ trước việc các cán bộ tại chốt kiểm tra chặt chẽ. Theo ghi nhận của PV, tất cả các xe lưu thông qua chốt kiểm dịch tại ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều được kiểm tra "Giấy đi đường". Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết, trong sáng nay đối với các trường hợp có giấy đi đường tuy nhiên còn thiếu một số giấy tờ tuỳ thân khác đơn vị chỉ nhắc nhở. Trước khi có quyết định lập thêm 39 chốt vào chiều 3/9 vào ngày 14/7, Hà Nội lập 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào Hà Nội khi toàn thành phố thực hiện giãn cách. Các quận huyện cũng lập hàng trăm chốt kiểm soát cấp xã, phường. Tại chốt kiểm dịch trên đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi huyện Hoài Đức có 10 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phân vùng 1 (vùng đỏ). Để tránh xảy ra tình trạng ùn, ứ lực lượng chức năng tiến hành dừng xe người tham gia giao thông đứng cách xa nhau khoảng 3 - 5 mét. Sau khi đi vào hoạt động, chốt trực trên đường Hồ Tùng Mậu có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do lực lượng y tế quyết định), kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1.

