Người Hà Nội di chuyển giữa các vùng như thế nào?

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, căn cứ vào nhiều văn bản, quy định của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Văn bản số 6460/CAHN-PV01 ngày 03/9/2021 của Công an thành phố về việc Triển khai chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành “Phương án tổ chức giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua các vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội."

Cụ thể, phương án lưu thông các vùng được thông chốt:

Đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng “được phép mới ra đường”) đi từ vùng 1 ra vào vùng 2 và ngược lại thông qua 6 chốt các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng “được phép mới ra đường”) đi từ vùng 1 ra vào vùng 3 và ngược lại thông qua các chốt: Cống Liên Mạc, Cầu Diễn, Cầu Xuân Phương, Cầu Ngà, Cầu sông Đáy, Cầu An Lạc, Cầu 72II, Cầu Cù Sơn, Cầu Tân Phú, Cầu Mai Lĩnh, Ngã ba đê Tả Đáy, Cầu Thạch Bích, Cầu Khe Tang, Cầu Qua, Cầu Quán Gánh, Ngã ba đê Hữu Hồng – trạm bơm Hồng Vân.

Chốt kiểm soát dịch đường Hồ Tùng Mậu.

Phương án từ Sở GTVT cũng nêu rõ, 27 chốt cứng không được phép lưu thông. Cụ thể, người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ vùng 1 sang vùng 3 và ngược lại không được phép lưu thông qua 27 vị trí chốt cứng.

Đối với các chốt kiểm soát, các chốt trực cửa ngõ ra vào thành phố do Công an thành phố chủ trì có 22 vị trí chốt, huy động 56 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ca trực, 168 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ngày, thực hiện trực thường xuyên 24/24/7.

Đối với chốt trực phân vùng giãn cách do Công an thành phố chủ trì có tổng số 21 vị trí chốt, huy động 63 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ca trực, 126 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ngày, thực hiện trực thường xuyên 24/24/7.

Đối với chốt trực phân vùng giãn cách do UBND quận, huyện chủ trì với tổng số 9 vị trí chốt, huy động 30 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ca trực, 90 cán bộ thanh tra giao thông trong 1 ngày, thực hiện thường xuyên 24/24/7.

Về việc lắp đặt hệ thống biển báo và trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông tại 23 chốt kiểm soát, sẽ bố trí bố trí hệ thống biển báo giao thông tại khu vực các chốt bao gồm biển chốt kiểm dịch, biển luồng xanh, biển hạn chế tốc độ, biển báo hướng dẫn giao thông từ xa… với 234 bộ biển báo.

Đặc biệt, để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí chốt trên tuyến đường có tốc độ phương tiện lưu thông cao sẽ bổ sung các hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn giao thông như gờ giảm tốc, chóp nón… và các thiết bị an toàn giao thông khác.

